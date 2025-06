Fort Boyard ramène une épreuve culte : comment la version 2025 évite la polémique

Sept ans après avoir rangé l’épreuve au placard, Fort Boyard la ressort… mais pas comme avant ! La mythique séquence des Cylindres revient sous une toute nouvelle forme dès le 5 juillet 2025, pour une saison anniversaire pleine de clins d’œil vintage et de nouveautés bien senties. Et on vous le dit, ça promet.

Un retour plein de nostalgie pour Fort Boyard

Cette 36e saison, baptisée Les origines, joue la carte du flash-back à fond. Ambiance années 2000, épreuves cultes remasterisées, décors revus dans un style à la fois rétro et industriel… On est sur un Fort Boyard sauce old school, mais remis au goût du jour. Les fans de la première heure risquent clairement de verser une (petite) larme.

Mais qui dit « retour aux sources » dit aussi clap de fin pour une figure emblématique : Olivier Minne. Après plus de vingt ans de bons et loyaux services à crier « La clef ! Vite vite vite ! », l’animateur tire sa révérence. Il quitte France Télévisions direction M6. Menton haut et brushing toujours impeccable, il passe le flambeau dans une vibe très cérémonie des flambeaux de Koh Lanta. Respect.

La salle des machines : un remake musclé des Cylindres

Impossible d’évoquer cette saison sans parler d’elle : la fameuse épreuve des Cylindres revient… mais repensée de A à Z. Rebaptisée La salle des machines, elle abandonne ses rouleaux instables un peu olé-olé pour une version industrielle ultra stylée. Au menu : engrenages massifs, mécanismes bien huilés et ambiance atelier steampunk.

Mais surtout, gros twist : fini les plans gênants sur des candidates en galère sur des rouleaux glissants. En 2025, ce sont des hommes qui s’y collent ! Une manière de rappeler que l’émission a entendu ses critiques et qu’elle tourne la page. Oui, on se souvient tous des polémiques autour du côté sexiste de l’épreuve, supprimée en 2018. Plans de caméra douteux, casting très genré… Ça avait fait tache à l’époque.

Avec cette nouvelle mouture, la prod veut clairement rassurer. On garde le petit frisson de la performance physique et du désequilibre, mais dans une ambiance beaucoup plus clean visuellement. Et ça, c’est pépite.

Une édition spéciale entre hommage et reboot

Cette saison spéciale s’annonce comme un grand écart entre passé et présent. Il y aura :

Des épreuves mythiques revisitées façon 2025

revisitées façon 2025 De nouveaux candidats prêts à mouiller le maillot , au sens propre

prêts à mouiller le , au sens propre Une esthétique plus moderne qui garde l’ âme du fort

plus moderne qui garde l’ Une attention particulière portée sur les valeurs transmises

Fort Boyard se refait une beauté, mais ne perd pas le Nord. En mêlant nostalgie et modernité, l’émission montre qu’elle sait se renouveler sans faire n’importe quoi. Et franchement, voir des anciens candidats tel qu’un Claude de Koh Lanta version Fort Boyard, dans une salle des machines géante ? On dit oui.

