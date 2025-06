Rumeur avec Fati Vázquez à 17 ans : comment Lamine Yamal répond aux accusations

À seulement 17 ans, Lamine Yamal affole déjà les compteurs sur le terrain, mais aussi les réseaux sociaux. Star montante du FC Barcelone et de la sélection espagnole, le jeune prodige se retrouve au cœur d’une rumeur brûlante à propos d’une supposée romance avec une influenceuse de 30 ans. Et vous vous doutez bien que ça fait jaser.

Lamine Yamal, la pépite du Barça qui fait kiffer l’Espagne

Depuis ses débuts avec le Barça, Lamine Yamal met tout le monde d’accord. Sa technique, sa vista, son sang-froid… il a tout d’un crack. Il a même été désigné par certains observateurs comme le meilleur joueur du moment. Oui oui, meilleur joueur du monde à 17 ans, c’est dire le niveau.

Sa récente masterclass contre la France en Ligue des Nations n’a fait que confirmer son statut. Un match où il a littéralement régalé : percées fulgurantes, passes millimétrées, sens du jeu… on aurait dit un replay de FIFA en mode légende. Et évidemment, à ce rythme, sa candidature au Ballon d’Or fait déjà saliver les fans.

Mais quand t’es aussi jeune et exposé, tu deviens vite la cible des rumeurs… et la dernière en date est loin d’être anodine.

À voir PSG en Coupe du monde des clubs : comment Luis Enrique prépare ses joueurs face à Botafogo

Une influenceuse de 30 ans dans les parages… et ça clashe sévère !

Tout est parti d’une rumeur montée en flèche sur les réseaux et relayée par la presse catalane : Lamine Yamal aurait une relation avec Fati Vázquez, une influenceuse espagnole de 30 ans. Et forcément, vu l’écart d’âge et le fait que le joueur est encore mineur… beaucoup n’ont pas rigolé.

La toile s’est enflammée en quelques heures, avec des messages indignés à la pelle. Pas mal d’internautes ont pointé du doigt un comportement potentiellement problématique de la part de la trentenaire, certains parlant même d’atteinte au consentement. Bref, du sérieux qui mérite plus qu’un tweet vénère.

Des preuves ? Pas vraiment, mais ça s’agite…

Le journaliste espagnol Javi De Hoyos a tenté de calmer le feu en prenant la parole. D’après lui, il possède plusieurs éléments laissant penser que Lamine et Fati ont bien passé du temps ensemble récemment. Il parle notamment :

de photos sur un bateau

d’un tour en hélico

et même d’apparitions dans les mêmes lieux de vacances

Mais bon, comme dirait Bastos dans Les Cinquante : « les apparences, c’est trompeur, bébé ». Et justement, après contact direct avec Lamine, le journaliste affirme que le jeune joueur nie en bloc. Selon lui, ils se seraient simplement croisés dans une station balnéaire où séjournait aussi une partie de l’équipe du Barça.

À voir Botafogo en crise ? Comment Paiva a relancé le club en 9 matchs clés

Toujours selon Lamine, Fati Vázquez serait proche d’un autre joueur du club, ou tout simplement pote avec certains membres du vestiaire. Bref, une coïncidence plus qu’un love story digne des Marseillais à Dubaï.

Un débat relancé sur les réseaux : l’âge, le consentement et la notoriété

Même si rien n’est prouvé à ce stade, l’affaire a ravivé des débats déjà bien présents sur les réseaux. Peut-on parler d’une relation “équilibrée” quand l’un des deux est mineur et l’autre adulte ? C’est quoi la limite ? Et la notoriété, elle joue un rôle là-dedans ?

Beaucoup demandent des vérifications soient faites et que la lumière soit faite sur cette rumeur. Surtout que ce genre de polémiques, aussi floues soient-elles, peuvent laisser des traces. Pour un jeune joueur encore en plein essor, c’est pas l’idéal niveau image et concentration.

Mais pour l’instant, rien n’est confirmé. On est dans le flou le plus total et comme dirait la voix de Secret Story : “méfiez-vous des apparences”.