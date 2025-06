Départ d’Europe 1 : pourquoi Hanouna a soudain disparu de l’antenne et ce qui va changer

C’est la fin d’une ère (radiophonique) pour Cyril Hanouna. Alors que son émission « On marche sur la tête » touche à sa fin sur Europe 1, l’animateur star a confirmé son grand retour pour une toute dernière semaine. Une parenthèse qui se referme, avant d’ouvrir un tout nouveau chapitre sur W9 et Fun Radio dès la rentrée.

Un retour express pour dire au revoir

L’info a été lâchée par Mediapart, et elle n’est pas passée inaperçue : Cyril Hanouna fera un retour surprise sur Europe 1 pour animer une dernière fois « On marche sur la tête ». Après plusieurs absences au mois de juin, la rumeur d’un départ anticipé agitait déjà les coulisses. Finalement, Baba a décidé de revenir en bonne et due forme, histoire de clore l’aventure en beauté.

Petit rappel des faits : Cyril a été remplacé les 9, 16 et 17 juin par Jean-Marc Morandini. Prévu pour assurer seulement deux dates, ce dernier est resté un peu plus longtemps que prévu, au point de semer la confusion. Lors de son passage du 17 juin, Morandini lâchait même un très énigmatique : « On se retrouve demain, il paraît, je l’ai appris pendant l’émission ». Ambiance flottante à l’antenne.

Cyril met les choses au clair

Interrogé par Mediapart, Hanouna a préféré couper court aux rumeurs. Il aurait prévenu la direction dès le samedi précédant ses absences, expliquant simplement qu’il ne pourrait pas être présent pour raisons personnelles. Et bim, fin du suspense.

Mais il ne se contente pas d’un petit message d’info : il en profite pour glisser une annonce de taille en mode « au fait, les amis » : « C’est Pascal Praud qui récupère ma case à la rentrée ». Oui oui, Pascal « ça clashe sévère sur CNews » Praud prend la tranche 16h-18h sur Europe 1 à la rentrée. Un switch qui posera d’autres questions niveau planning, notamment du côté de CNews où il officiait le matin.

Et maintenant ? Direction M6 !

Cyril Hanouna, ce moulin à idées jamais en pause, ne compte pas disparaître. Au contraire, il prépare son grand débarquement dans le groupe M6. Dès le 1er septembre, il prend les commandes de « Tout beau tout 9 », une émission quotidienne sur W9, diffusée de 18h à 21h. Un vrai prime de fin d’aprèm qui sent bon les clashs, débats enflammés et les fous rires à la sauce Touche pas à mon poste.

Et niveau casting, c’est une vraie team TPMP qui s’annonce au micro.

Valérie Benaïm

Géraldine Maillet

Raymond Aabou

Olivier Dartigolles

Bref, du lourd pour les fans.

Et là, tu te dis : « Mais alors, plus de radio pour Baba ? » Eh non, c’est pas fini. Cyril animera aussi « Tout beau tout Fun » sur Fun Radio, une émission qui reprendra les codes du talk-show cher à son cœur. Un pied dans l’audio, l’autre sur le petit écran, le roi du PAF ne compte pas lever le pied de sitôt.

Cette dernière semaine sur Europe 1 viendra donc clore un passage express, mais remarqué, sur la station. Entre scoops, remaniements et teasing de rentrée, Cyril Hanouna confirme une chose : il adore surprendre. Et cet été, comme d’hab, il va continuer à faire parler.

Au fond, ça rappelle un peu la Star Academy version 2023 : des rebondissements, des départs (parfois flous) et une rentrée qui s’annonce électrique. Le show ne s’arrête jamais.