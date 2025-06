Choc après la vidéo de L214 : comment Julien Courbet appelle à agir concrètement

Julien Courbet, qu’on connaît surtout pour ses engagements à la télé comme dans Appel à témoins sur M6, a poussé un énorme coup de gueule sur X. Une nouvelle enquête de L214 sur l’abattage des cerfs en France l’a profondément choqué. Résultat, il n’a pas mâché ses mots et a dénoncé l’inaction des politiques.

Julien Courbet, plus engagé que jamais pour les animaux

Si vous suivez un peu Julien Courbet sur les réseaux, vous savez que ce n’est pas juste le monsieur « problèmes de consommation » de RTL. C’est aussi un vrai défenseur des animaux. Parrain de l’association Animaux sans Foyer, il enchaîne les prises de parole sur la souffrance animale et milite activement pour le parti animaliste.

Là, c’est une vidéo choc de L214 qui l’a fait sortir de ses gonds. L’association a révélé les conditions très violentes dans lesquelles des cerfs sont abattus en France. Ni une ni deux, Julien a allumé son appli X et balancé un message plein de rage : « Honte à la France, honte aux différents ministères de l’Agriculture qui se sont succédé et qui ne font rien. » Ambiance tendue, mais message clair.

Il ne s’est pas arrêté là. Il a aussi profité de sa tribune pour encourager les gens à manger moins de viande, soulignant que ça pouvait être bon autant pour la santé que pour la planète. Et comme toujours, il donne l’exemple : lui, il achète chez le boucher local et dit consommer de la viande seulement deux fois par mois. Franchement, ça passe crème côté éthique.

La viande, un sujet sensible… et personnel

Lorsqu’un internaute lui a demandé comment faire, Julien a répondu avec simplicité : consommer moins mais mieux. Selon lui, il vaut mieux acheter une viande française un peu plus chère, mais savoir d’où elle vient. On mange moins souvent, mais on mange mieux. C’est son credo, et on sent que ce n’est pas juste pour faire bien sur les réseaux.

Et pour une fois qu’une personnalité influente prend la parole clairement sur ce sujet, ça fait du bien. Parce qu’en vrai, c’est toujours un peu flou, et les politiques n’abordent pas souvent frontalement le bien-être animal dans leurs programmes. Julien, lui, il noie pas le poisson (désolée), il fonce dans le tas.

Retour aux affaires non résolues sur M6

Et pendant qu’il défend la cause animale, Julien Courbet n’oublie pas son autre combat : la vérité pour les familles de victimes. Ce soir, il revient sur M6 avec Nathalie Renoux pour un nouveau numéro de Appel à témoins. Et attention, épisode chargé émotionnellement.

Au programme, trois dossiers glaçants :

Jérôme Warmel , 24 ans, mort après une agression à Boulogne-sur-Mer en 2017

, 24 ans, mort après une agression à Boulogne-sur-Mer en 2017 Philippe Boufferet , 45 ans, retrouvé noyé dans sa piscine à Roanne, sans explication

, 45 ans, retrouvé noyé dans sa piscine à Roanne, sans explication Marion Palmieri, blessée grièvement à Cagnes-sur-Mer dans un accident. Le conducteur ? Toujours introuvable.

Comme dans Les Cinquante quand on attend tous de savoir qui trahira qui, chaque affaire tient en haleine et relance l’espoir de réponses pour les proches. Julien donne une voix à ceux qu’on n’entend plus, que ce soit les animaux ou les victimes. Et ça, c’est pépite.