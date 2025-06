Pourquoi Léa Salamé a accepté le 20h ? La vraie raison derrière son choix va vous surprendre

C’est officiel : Léa Salamé prendra dès la rentrée les commandes du 20H de France 2. Une annonce surprise pour la journaliste qui n’avait jamais affiché son envie d’accéder à ce poste clé. Mais entre discussions stratégiques et bienveillance entre consœurs, les coulisses de cette décision sont riches en rebondissements.

L’appel qui a tout changé

C’est lors d’une interview à La Tribune Dimanche que Léa Salamé a levé le voile sur les raisons qui l’ont poussée à dire oui au JT de 20h. Spoiler alert : tout commence par une rencontre décisive avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Et spoiler bis : cette entrevue n’avait rien d’un simple rendez-vous de courtoisie.

D’après Salamé, Delphine Ernotte a su trouver les mots justes pour lui faire envisager un rôle qu’elle n’avait jamais convoité. En pleine période de tensions internationales, entre conflits et incertitudes, la boss de France TV a mis en avant la responsabilité journalistique cruciale que représente cette case du 20H. Pas juste un journal, mais « le » journal. Celui qu’on regarde pour comprendre le monde.

Et Delphine n’a pas arrêté là. Elle est allée chercher dans le parcours perso de Léa Salamé, avec ses origines, son regard unique et sa manière bien à elle d’aborder l’actu. Une façon de faire résonner l’information autrement, à un moment où le traitement des sujets sensibles demande un supplément d’âme. Franchement, c’est pépite.

À voir Cyril Hanouna clashe Léa Salamé : pourquoi il juge sa légitimité fragile sur France 2

Quand les choix s’enchaînent

Avant de proposer le trône du 20H à Léa Salamé, France 2 avait misé sur Caroline Roux. Une évidence pour beaucoup, tant la journaliste est solide dans l’exercice, notamment dans C dans l’air. Mais plot twist : Caroline a poliement décliné l’offre, préférant rester fidèle à son émission fétiche. Franchement, on comprend, surtout quand une émission « ça passe crème » comme C dans l’air continue de cartonner.

Léa Salamé a d’ailleurs tenu à saluer le travail de sa collègue, insistant sur leur respect mutuel. Pas de drama ici, juste deux pros qui prennent des chemins différents. Même ambiance zen avec Anne-Sophie Lapix, actuelle tenante du titre au JT, qui a accueilli la nouvelle avec un sourire chaleureux. Eh ouais, parfois, dans le petit monde de la télé, tout ne clashe pas.

Double mission pour une rentrée musclée

Du coup, qu’est-ce que ça change pour Léa Salamé ? Pas mal de choses, mais pas tout. La journaliste de 44 ans ne lâche pas son bébé Quelle époque !, émission qui a trouvé son ton entre interviews cash et invités perchés (big up à l’ambiance délurée façon Les Enfants de la Télé remixée 2024).

Léa va donc cumuler les deux, dans un grand écart pro impressionnant entre la solennité du JT de 20 heures et la folie douce du samedi soir. Autant dire qu’on va la voir partout. Et franchement, qui d’autre qu’elle pour relever un tel défi sans jamais perdre son franc-parler ?

À voir Lapsus gênant de Macron sur France 2 : comment il ravive le débat sur la censure numérique

À la Star Ac ou dans Koh Lanta, les meilleurs profils sont toujours ceux qui savent tenir le cap dans tous les univers. Et Léa Salamé, elle, s’y connaît en multi-casquettes. On a hâte de la voir tester ses nouveaux repères face aux enjeux majeurs du moment. Une rentrée qui s’annonce déjà électrique pour France 2.