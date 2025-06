Chantal Goya ruinée et condamnée : comment la star en est arrivée là après 50 ans de carrière

Chantal Goya vient d’être condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende pour fraude fiscale, aux côtés de son mari Jean-Jacques Debout. Une chute vertigineuse pour l’icône des années 80, dont la descente aux enfers n’a cessé de s’aggraver ces dernières années. Leur histoire, mêlant maladresses financières, amour fidèle et crédits douteux, ressemble presque à un épisode de Secret Story version vintage.

Une dette oubliée depuis 2000

L’affaire remonte à une somme due au fisc datant de l’an 2000, qui aurait été complètement zappée du programme. On parle de 253 000 euros de dette fiscale non réglée. Oui, tu lis bien. Ce n’est pourtant pas leur première tête-à-tête avec l’administration fiscale. Le couple avait déjà eu droit à quelques relances sévères en 1985, 1988, 1989, 1994 et 1995. Autant dire que Bercy les a dans le viseur depuis un bail.

Pour le procureur, cette répétition d’impayés prouve une dissimulation importante, voire carrément délibérée. Mais du côté de leur avocat, le ton est beaucoup plus doux : il plaide une simple erreur comptable, presque un oubli comme quand tu mets ton plat sur le feu et que tu pars scroller Insta pendant une heure.

Des crédits douteux et une banque en panique

Au-delà de cette histoire d’impôt impayé, un autre dossier pas vraiment clean vient s’ajouter. Chantal Goya aurait contracté un crédit de plusieurs milliers d’euros, alors qu’elle était fichée à la Banque de France. Officiellement interdite bancaire, elle n’aurait donc pas dû pouvoir emprunter, mais apparemment, certains ont fermé les yeux.

Cette nouvelle casserole a ravivé les débats sur la gestion plus que chaotique des finances du couple. Et clairement, y’a de quoi se demander comment tout ça a pu durer aussi longtemps sans clash total. L’autogestion financière, chez eux, c’est pas franchement leur fort.

24 maisons, zéro budget : le délire immobilier de Jean-Jacques

En mai 2025, Chantal Goya avait ouvert son cœur au Figaro, confiant les galères du quotidien et surtout, les petits coups de folie de son mari. Amateur de grosses pierres et d’achats compulsifs, Jean-Jacques Debout aurait carrément acheté… 24 maisons. Oui, oui, 24. Un score digne d’un Marseillais sous stéroïdes en plein Monopoly.

Le hic, c’est que selon Chantal, Jean-Jacques ne sait même pas distinguer une pièce de 10 centimes d’un million d’euros. Autant dire que gérer un budget mensuel, c’est mission impossible dans leur couple. Mais malgré tout, elle garde le sourire et reste amoureuse. Elle avoue même ne s’être jamais ennuyée avec lui. Comme quoi, le drama, ça rapproche.

Une carrière toujours sur scène, malgré tout

Malgré les galères financières et les condamnations judiciaires, Chantal Goya reste fidèle à son public. Le 15 juin 2025, elle s’est produite à Solre-sur-Sambre devant 2 000 spectateurs pour fêter ses 50 ans de carrière. Une vraie queen de la scène, qui ne lâche rien même quand la vie lui balance des casseroles version Koh Lanta all stars.

Preuve que l’amour du spectacle est plus fort que tout, elle continue sa tournée, en mode résilience glitter. Les fans sont toujours là, les chansons doudous aussi. Reste à savoir si le couple saura enfin redresser la barre côté budget… ou s’ils finiront par prendre un cours de compta express entre deux concerts.