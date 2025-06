Rumeur sur Denis Brogniart viré : TF1 répond

Denis Brogniart qui quitte Koh-Lanta ? C’est la rumeur qui a fait trembler le totem fin août 2023. Sur les réseaux, beaucoup ont cru dur comme fer qu’il allait faire ses adieux à son rôle mythique d’animateur, avec déjà le nom de sa remplaçante dans les starting-blocks : Isabelle Ithurburu. Sauf que… retour à la réalité.

Une info qui fait le buzz mais qui tombe à l’eau

Tout est parti d’un post publié le 29 août 2023 par Clément Garin, l’un des anciens chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Il affirme, sans trembler, que Denis Brogniart quitte Koh-Lanta après une dernière saison déjà tournée. Selon lui, la production aurait décidé de confier les rênes de l’émission à Isabelle Ithurburu, fraîchement arrivée sur TF1 via 50’Inside.

Pour appuyer ses propos, Clément Garin cite une “source sûre” interne à Banijay France, la société en charge de produire le programme. Et autant dire que ça a mis le feu aux poudres sur Twitter et dans les discussions de fans. Entre indignation totale, larmes virtuelles et débats passionnés, on aurait dit que le collier d’immunité n’avait plus aucun pouvoir.

TF1 met les choses au clair rapidement

Mais l’équipe de TF1 n’a pas mis longtemps à dégainer pour calmer la rumeur. Maylis Carçabal, directrice de la communication du groupe, a été on ne peut plus claire : l’info est complètement mensongère. De son côté, Alexia Laroche-Joubert, big boss d’Adventure Line Productions (ALP), a aussi dégainé une punchline bien sentie en mode “Clément s’est cru le 1er avril”.

L’ambiance, c’était un peu comme lors d’un conseil où un aventurier tente de manipuler tout le monde, mais se fait recadrer en une phrase par Denis lui-même. Carton rouge pour la fake news.

Une rumeur qui revient en boucle

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Isabelle Ithurburu circule pour prendre la suite de Denis. En juin déjà, Guillaume Genton, un autre chroniqueur de TPMP, avait lancé le même scoop. Là aussi, TF1 avait coupé court, et Isabelle avait précisé de son côté que ce n’était “pas son intention de remplacer qui que ce soit”. Vibe posée et réponse classe, comme à son habitude.

Autant dire que ce bruit de couloir-là commence à être aussi fréquent qu’un retour surprise d’éliminé dans un épisode spécial des Cinquante.

Denis toujours fidèle au poste

Spoiler alert : Denis Brogniart est bel et bien aux commandes de la nouvelle saison à venir de Koh-Lanta sur TF1. Aucune torche n’a été éteinte dans sa team, et il revient donc pour nous faire vibrer une fois de plus avec vingt-quatre aventuriers prêts à tout donner pendant quarante jours. À la clé ? Une épreuve mythique des poteaux, un dernier conseil avec feu croisé de jurés, et bien sûr, le chèque de 100 000 euros pour le grand gagnant.

On parie que cette saison va encore nous offrir :

des stratégies tirées par les cheveux

des alliances impossibles

des épreuves de ouf

Un peu comme la dernière saison de Secret Story, version île déserte et crabe au menu. Et tant que Denis crie “à vos marques… partez !” chaque semaine, tout va bien dans le monde.