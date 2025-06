Finale Koh-Lanta 2025 : pourquoi Jérôme est le grand favori selon la rédaction

Ce mardi 24 juin 2025, Koh-Lanta s’apprête à tirer sa révérence avec la tant attendue finale de « La Revanche des 4 Terres ». Les trois derniers aventuriers encore en lice vont tenter de décrocher la victoire ultime, et chez Purepeople, on a déjà tranché : pour la rédac’, le gagnant idéal est tout trouvé… et il survole les votes.

Jérôme, Maël et Gaëlle : le trio de la dernière ligne droite

Ils étaient des dizaines à marcher pieds nus dans la boue, à affronter tempêtes et privation de riz. Mais après des semaines de galère et de stratégie, seuls trois candidats ont réussi à se hisser jusqu’à la toute dernière épreuve mythique des poteaux. On retrouve Jérôme le Catalan, Gaëlle la battante et Maël le stratège tranquille. Chacun espère décrocher l’immunité finale et surtout ce fameux chèque de 100 000 euros.

Petit rappel pour ceux qui ont décroché après la réunif : cette saison voyait s’affronter des aventuriers venus des quatre coins de la France, avant qu’on les regroupe tous ensemble dans une seule et même tribu. Un bon moyen de créer des tensions et quelques clashs bien savoureux à la sauce Koh-Lanta.

Le grand favori ? Jérôme selon la rédac !

Chez Purepeople, pas besoin de poteaux ni de vote du jury final pour faire un choix. La rédaction a organisé son propre vote maison… et comment dire ? La victoire de Jérôme, c’est carrément une route toute tracée. Il récolte à lui seul 55,56 % des voix, laissant loin derrière Maël et Gaëlle, qui se partagent à égalité les miettes avec 22,22 % chacun.

De quoi dire que Jérôme coche toutes les cases du gagnant parfait : appréciable, loyal, utile sur le camp et redoutable en épreuves. Bref, il passe crème. S’il tient sur les poteaux et qu’il choisit bien son binôme pour le jury final, la victoire pourrait bien être pour lui.

Dernière épreuve et conseil décisif en live

Avant de faire péter le champagne (ou la noix de coco), les finalistes vont devoir s’affronter une dernière fois sur les célèbres poteaux. La règle, on la connaît par cœur : rester debout le plus longtemps possible sans perdre l’équilibre, ni la face. Le vainqueur de cette épreuve décisive choisira ensuite avec qui il veut affronter les votes du jury final. Et croyez-moi, c’est souvent là que tout se joue.

Le suspense prendra fin au cours de l’émission finale diffusée en direct sur TF1, où Denis Brogniart procédera au dépouillement du jury. Cofondateur de la finale culte, discours solennel et regards qui fusent, Denis saura comme toujours mettre l’ambiance.

On est donc à deux doigts de connaître le ou la grand(e) gagnant(e) de cette édition 2025. Rendez-vous tous devant TF1 ce mardi dès 21h10 pour découvrir si les votes du jury iront dans le même sens que ceux de la rédac’… ou pas ! Préparez le pop-corn, cette finale s’annonce pépite.

