Soprano dévoile son lien engagé avec Beyoncé

Le Freedom Tour de Soprano partage plus qu’un simple clin d’œil esthétique avec celui de Beyoncé. Invité surprise dans C à vous ce 23 juin 2025, le rappeur marseillais a lâché une info plutôt inattendue : son show a des passerelles symboliques assez bluffantes avec le Cowboy Carter Tour de Queen B. Et non, ce n’est pas juste parce qu’ils ont tous les deux une scène de ouf.

Une convocation artistique commune

Pour Soprano, il ne s’agit pas d’un hasard cosmique ni d’un plagiat honteux, mais bien d’une synchronicité artistique, voire citoyenne. Beyoncé et lui portent chacun un spectacle engagé autour d’une même idée phare : celle de la liberté. Et à l’entendre, ça dépasse les simples choix de lumières ou de chorégraphies. Il parle de convergence de valeurs, de responsabilité des artistes face au climat anxiogène du moment.

Dans C à vous, Soprano a expliqué que son devoir d’artiste, tout comme celui de Beyoncé, est d’inspirer du lien dans une époque qui clashe sévère. Les réseaux sociaux, selon lui, n’ont rien arrangé à l’affaire. « Deux mondes se parlent, mais ce sont deux murs », a-t-il balancé avec une lucidité pas piquée des hannetons. L’idée ? Casser ces murs à coup de refrains puissants et de messages positifs en mode grande scène.

Un show futuriste au message très actuel

Le Freedom Tour n’est pas qu’un concert, c’est carrément un film en live. Soprano y déroule un scénario digne de Matrix : on est en 2040, les intelligences artificielles contrôlent tout, et une poignée de résistants tente de sauver un truc précieux qu’on oublie trop souvent… la liberté.

Ambiance dystopique et néons flashy, avec un accessoire symbolique à la clé : une statue de la Liberté déglinguée par le temps et les dérives du monde moderne. Le message, lui, est limpide : entre figures politiques clivantes (coucou Trump) et algorithmes anxiogènes, la liberté est en danger. Et dans son show, Soprano la défend micro au poing, comme un super-héros version PACA.

Une inspiration assumée (et partagée ?)

Alors oui, certains détails du Cowboy Carter de Beyoncé peuvent rappeler visuellement l’univers du Freedom Tour. Mais là où c’est pépite, c’est que Soprano assume à 100 % cette connexion artistique. Il voit ça comme une synergie naturelle entre deux artistes qui, chacun dans leur coin du monde, veulent transmettre un message fort à des publics parfois déboussolés.

Et spoiler alert : ça marche. Parce qu’au fond, que ce soit sous le ciel de Marseille ou dans un stade à Houston, les fans veulent vibrer, danser et croire qu’on peut tous avancer ensemble malgré nos différences.

« Voyons les cœurs »

Soprano a conclu avec la phrase qui résume tout son projet : « Freedom. Soyons libres et heureux ensemble. Au lieu de regarder l’apparence, voyons les cœurs. » Une jolie punchline qui, avouez-le, pourrait très bien devenir le refrain d’un prochain tube.

Comme quoi, entre une Queen américaine et un prince marseillais de la scène urbaine, il peut y avoir plus qu’une vague ressemblance. Il peut y avoir une vibe. Et franchement, cette vibe-là, elle passe crème.