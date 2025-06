Messi affronte son ancien club : comment le PSG prépare ce choc en 8e de finale

Lionel Messi va recroiser la route du Paris Saint-Germain bien plus tôt que prévu. L’Inter Miami, son nouveau club, affrontera le PSG en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, dans un choc qui promet de faire des étincelles. Le rendez-vous est fixé ce dimanche à 18 heures à Atlanta.

Messi vs PSG, acte 2

On pensait ce face-à-face écrit pour une finale, mais l’actualité a décidé de nous offrir ce cadeau plus tôt que prévu. Après un nul spectaculaire face à Palmeiras (2-2) dans la nuit de lundi à mardi, l’Inter Miami s’est tout de même qualifié pour les huitièmes.

Le club de la Floride, co-présidé par David Beckham, a profité de ce résultat pour sécuriser la deuxième place du groupe A. Résultat ? Un duel hautement symbolique contre le PSG, déjà qualifié après sa victoire tranquille face aux Seattle Sounders (2-0).

C’est donc un Lionel Messi revigoré mais pas encore au sommet de sa forme qui croisera les crampons avec ses anciens coéquipiers. Un beau clin d’œil du destin pour celui qui a vécu deux saisons mitigées à Paris, oscillant entre espoirs déçus et performances en demi-teinte.

Un match sous haute tension

La rencontre face à Palmeiras a pourtant failli éviter ce scénario. Luis Suarez, fidèle compagnon de Messi, avait mis toutes les chances du côté de Miami avec un match solide : un but, une passe décisive et un gros impact offensif. Mais les Brésiliens ont renversé la vapeur en seconde mi-temps, comme si leur samba venait d’être lancée. Deux buts coup sur coup et une égalisation au mental à la 87e minute leur ont permis de finir premiers du groupe.

Ce retournement de situation a eu un effet immédiat : Messi devra se frotter à son ancien club dès le prochain tour. Et si les retrouvailles seront forcément émotionnelles, le contexte promet surtout beaucoup de tension. On le sait, les dernières semaines de Messi à Paris n’étaient pas vraiment dignes d’un conte de fées…

Un choc attendu par tout le monde

Alors que Kylian Mbappé continue de porter le PSG sur ses épaules, cette rencontre face à Messi aura toutes les allures d’un passage de témoin… Ou d’une revanche. Qui marquera ? Qui fera la différence ? Est-ce que l’Albiceleste saura faire trembler la défense parisienne ? On a tellement hâte.

Pour ceux et celles qui suivent l’actu foot comme ils suivent Love Island (oui toi, je te vois), ce match est un événement à ne pas manquer, avec son lot de drama, de nostalgie, et peut-être de coups de théâtre.

À noter dans vos tablettes :

PSG vs Inter Miami

Huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs

Dimanche 18h, à Atlanta

Bref, préparez le popcorn, parce que ce match… C’est pépite.