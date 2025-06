Polémique Teddy Riner : Nelson Monfort explique pourquoi les sportifs doivent éviter ces sujets sensibles

Ce dimanche 22 juin 2025, Nelson Monfort était l’invité de Michel Drucker dans Vivement dimanche. Entre confidences attendrissantes et déclarations plus cash, le célèbre journaliste sportif n’a pas manqué de faire parler de lui. Retour sur une apparition télé pleine d’émotions… et de prises de position bien senties.

Une valse express dans Danse avec les stars, mais pas de regrets

Oui, Nelson Monfort a bien tenté l’aventure Danse avec les stars. Et s’il fait partie des candidats éjectés un peu trop vite à son goût, il garde de cette expérience un souvenir ultra positif. Il l’a dit avec le sourire : même s’il n’a pas enflammé le parquet comme Inès Reg ou Nico Capone, il a pris un plaisir fou à se challenger sur une scène aussi inattendue.

Sitôt éliminé, sitôt philosophe. Pas de drama, pas de doulour dans la voix, juste la lucidité d’un homme qui sait que danser le chacha n’a jamais été son point fort. Petit clin d’œil d’ailleurs à cette saison de DALS, où les éliminations surprises ont été légion. On vous rappelle quand Adeline Toniutti a quitté l’aventure en plein buzz ? Ça avait énervé tout Twitter.

La bonne surprise ? Le retour d’Intervilles. Oui, oui, le vrai, celui avec les vachettes qui rendait fous nos dimanches de vacances. Nelson s’est réjoui de la nouvelle et a confié son amour pour ces émissions iconiques qui rassemblent toutes les générations. Pour lui, l’esprit d’équipe, la sueur et les fous rires en direct, c’est pépite.

Un moment en famille qui a ému toute la France

Mais LE passage qui a fait chavirer les cœurs ce dimanche après-midi, c’est clairement celui de sa famille. Sa fille et sa petite-fille sont apparues en vidéo pour lui adresser un message hyper touchant. Et là, craquage général ! Même Drucker a eu les yeux brillants.

La séquence a tourné sur les réseaux en quelques heures. Les internautes ont salué la tendresse du moment et la sincérité de Nelson, visiblement ému et fier de recevoir l’amour des siens publiquement. Une parenthèse pleine de douceur dans une émission où, d’habitude, ça rigole beaucoup mais ça pleure rarement.

Nelson Monfort sur Teddy Riner : nuance et franc-parler

Mais c’est ensuite dans un tout autre registre que l’ancien commentateur sportif a fait parler de lui. Revenant sur la polémique autour de Teddy Riner et ses propos sur le port du voile dans le sport, Nelson Monfort a pris la parole sur le plateau de l’émission Omerta, avec son habituel franc-parler.

Petit rappel des faits : en mars dernier, Teddy Riner publiait un message sur X, dans lequel il prônait un sport « neutre » mais ouvert au dialogue et à la tolérance. Résultat ? Une tempête médiatique. Certains lui reprochaient une position floue, d’autres un manque de clarté sur sa position vis-à-vis du voile. Et le boxeur Mahyar Monshipour n’avait pas mâché ses mots pour le critiquer.

Face à ce tourbillon, Nelson Monfort a préféré tempérer. Pour lui, les sportifs, aussi emblématiques soient-ils, ne sont pas toujours armés pour les débats politiques et sociétaux ultra sensibles. Il a insisté sur le fait que Riner n’avait pas pris position clairement pour ou contre, mais plutôt appelé à la tolérance. Selon lui, c’est le traitement médiatique qui a mis le feu aux poudres.

« Il faut parfois savoir rester à sa place », a-t-il lancé, droit dans ses mocassins. Une phrase qui a, là aussi, fait réagir. Car au fond, la question est complexe : les figures publiques du sport doivent-elles s’exprimer sur tout ? Monfort, lui, choisit la prudence, sans jamais renoncer à la discussion.

Une voix qui fait toujours mouche

Cette intervention n’est pas passée inaperçue, et son analyse, posée mais assumée, a été relayée un peu partout. Une preuve de plus que Nelson Monfort reste une figure médiatique avec du poids, même en dehors des stades et des courts de tennis.

Et entre deux confidences doudous et des avis tranchés sur les sujets qui fâchent, on comprend mieux pourquoi il a encore une place de choix dans le cœur des Français. C’est peut-être pas lui qu’on verrait dans Les Cinquante, mais côté aura et authenticité, c’est du solide.