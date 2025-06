Nomination de Léa Salamé au 20h : pourquoi Patrick Cohen perd gros

Léa Salamé fait une entrée remarquée au 20h de France 2, et ce n’est pas sans secousses en coulisses. Sa nomination, applaudie par certains, a chamboulé les plans prévus et a laissé un goût amer à plus d’un, surtout du côté de Patrick Cohen. Zoom sur ce petit jeu de chaises musicales télévisé.

Une place au 20h qui fait des envieux

C’est l’un des mouvements médias les plus scrutés du moment. Léa Salamé prend désormais les commandes du journal télévisé de 20h sur France 2, une case ultra-stratégique où peu percent. Sauf que cette nomination n’est pas arrivée par hasard.

À l’origine, c’est Caroline Roux qui était pressentie pour ce rôle prestigieux. Connue pour son professionnalisme et sa maîtrise des questions politiques, elle a finalement préféré rester aux commandes de C dans l’air, son émission fétiche sur France 5.

Ce refus a tout changé. Car si Roux avait quitté son poste, Patrick Cohen aurait dû récupérer la présentation de C dans l’air. Voilà ce que révèle le très renseigné Canard Enchaîné. Dommage pour lui, car cette émission lui aurait offert une exposition quotidienne puissante, ce qu’il convoitait depuis longtemps. Ce choix de Roux agit donc comme une dominos party qui a stoppé net l’ascension de Cohen.

Autant dire que dans les couloirs de France Télévisions, les sourires sont polis mais les ambitions se télescopent.

Des critiques acerbes venant d’anciens collègues

La notoriété de Léa Salamé ne fait pas toujours l’unanimité. Sur les ondes de Radio Nova, certains anciens de France Inter, avec qui elle a pu partager le micro dans le passé, ne se sont pas privés de balancer. Guillaume Meurice, Aymeric Lompret et Pierre-Emmanuel Barré n’y sont pas allés de main morte dans une chronique satirique qui a fait le tour des réseaux.

Au menu : moqueries grinçantes et interview fictive loufoque. Barré, toujours tranchant, est même allé jusqu’à dire qu’il préférait « boire le pipi d’Aymeric » que d’entendre Salamé à l’antenne. Ambiance bonne enfant ? Pas vraiment. C’est en réalité le signe d’un ressentiment qui traîne depuis les années France Inter, où la cohabitation n’a visiblement pas laissé que de bons souvenirs. On est presque sur un clash en mode Les Cinquante, mais version studios radio.

Une vie de couple scrutée de près

Exit les tensions en plateau, place au salon ! La journaliste partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, eurodéputé et voix politique montante. Une union qui ne laisse personne indifférent, notamment à cause des implications potentielles côté déontologie. Certains s’inquiètent de possibles conflits d’intérêts, surtout lorsque Léa aborde des sujets politiques à l’antenne.

Mais le duo, loin de rester discret, assume sa relation à 100%. D’après Libération, leur quotidien serait même ponctué d’échanges cash du style “Tu as été naze” ou “Eh oh, tu planes” balancés entre la poire et le fromage. De quoi casser le cliché du couple glamour ultra-lisse. Glucksmann, lui, confie que ses plus grands kiffs restent les moments simples : un match de foot avec ses gamins, un dej en famille, et basta.

Bref, un couple qui se veut réaliste et solide, loin de l’image aseptisée que certains médias aimeraient coller aux figures publiques.

Un tremblement médiatique bien réel

Ce qui devait être une simple reconfiguration de grille télé s’est donc transformé en mini-séisme dans les sphères journalistiques. Léa Salamé, avec son passage remarqué au JT de 20h, prend du galon… pendant que d’autres, comme Patrick Cohen, se retrouvent sur le banc.

Et si, comme dans toute bonne saison de Love Island, certains couples médiatiques font jaser, d’autres résistent et s’affirment. Une chose est sûre : dans cette partie d’échecs, chaque mouvement est scruté à la loupe.