Pas de saison 3 pour Dead City ? Une nouvelle date vient d’être dévoilée

La saison 2 de The Walking Dead: Dead City a mis tout le monde d’accord avec un épisode final explosif. Entre émotions, trahisons, grosses bastons et cliffhanger de folie, le fameux épisode 8 a secoué les fans. On fait le point sur tout ce qui s’est passé… et sur cette fin qui nous laisse clairement sur notre faim.

Maggie et Hershel, des retrouvailles sous haute tension

La New York post-apocalyptique n’a jamais été aussi dangereuse. Maggie y est de retour, bien décidée à retrouver son fils Hershel, disparu depuis trop longtemps. Sauf que le petit n’est plus tout à fait le même.

Il est désormais sous l’influence flippante de Dama, la chef badass incarnée par Lisa Emery. Et là, accrochez-vous, Maggie pensait avoir mis fin à son règne… mais surprise, Dama est toujours là, bien décidée à reprendre le contrôle. Résultat ? Un face-à-face violent et tendu, et Maggie prise au piège d’un plan bien plus grand qu’elle.

C’est d’autant plus glaçant que le lien mère-fils a pris cher. Hershel n’est plus l’enfant innocent qu’on connaissait. Endoctriné, manipulé, il semble s’éloigner définitivement de Maggie. La scène de leurs retrouvailles nous a clairement mis la larme à l’œil.

Negan entre ténèbres et justice perso

Ah, Negan… Toujours aussi complexe. L’épisode le montre plongé dans le chaos émotionnel. Bouleversé par la mort de Ginny, il retombe dans ses vieux réflexes : violence, manipulation, menaces. On le voit même tenter d’éliminer Perlie, preuve que ses vieux démons ne sont jamais bien loin. Et pourtant, quelques furtives lueurs de rédemption subsistent, comme lorsqu’il envisage un sacrifice personnel pour sauver les autres.

Mais soyons clairs : même s’il essaie de changer, Negan reste Negan. Ce mélange de brute imprévisible et de stratège torturé, c’est son truc. D’ailleurs, les fans des Marseillais savent que les personnages à double facette, c’est carrément ce qui pimente le show. Une vibe Julien Tanti post-réconciliation, vous voyez le délire.

Dama, la vraie boss finale de la saison

On l’avait sous-estimée, et boum, elle revient plus dangereuse que jamais. Dama, c’est le genre de méchante qui te fait flipper rien qu’en souriant. La voir de nouveau en position de force, maîtrisant la situation à sa façon bien sadique, annonce une future guerre à grande échelle.

Son pouvoir grandit, sa menace aussi. Et elle a clairement un plan plus vaste, où Maggie, Negan, et tous les autres ne sont que des pions. Et vu sa capacité à manipuler Hershel et à survivre là où on la croyait morte, elle devient sans conteste LA figure dominante de ce spin-off.

New Babylon monte en puissance

Et si le danger ne venait pas uniquement de Dama ? Dans l’ombre, une autre force monte en pression : les armées de New Babylon. Ces nouvelles puissances militaires bien organisées risquent de tout chambouler dans l’équilibre déjà ultra-fragile de Manhattan. La saison 2 en esquisse les contours, mais laisse entendre que ces soldats pourraient bien devenir le prochain gros souci…

Ils représentent :

Une menace directe pour Maggie et son groupe

pour Maggie et son groupe Une alternative d’ordre inquiétante

inquiétante Un danger pour les plans de Dama

Leur arrivée ajoute une dimension politique à la série, façon Game of Thrones version zombies. Et franchement, on adore.

La saison 2 se termine… trop vite

C’est là que ça fait mal. L’épisode 8 termine tout en intensité, mais aussi avec un gros goût de trop peu. Avec seulement huit épisodes au compteur, cette saison nous laisse clairement sur notre faim. Rien n’est vraiment bouclé : l’avenir de Hershel reste incertain, Negan cherche toujours Annie et Joshua, et le pouvoir de Dama est plus menaçant que jamais.

Et le pire dans tout ça ? Aucune confirmation officielle d’une saison 3. Les rumeurs parlent d’un retour potentiel vers… 2027. Sérieux ? Quatre ans d’attente pour avoir des réponses, c’est rude. Et clairement, ça fait grincer des dents du côté des fans qui espéraient une suite rapide.

Mais bon, si la série nous a appris quelque chose, c’est que même dans la fin du monde, il y a toujours moyen que quelqu’un ressurgisse, qu’un retournement débarque ou qu’un comeback façon Secret Story relance tout le game. Alors on croise les doigts et on surveille les prochaines annonces de très près.