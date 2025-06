Santé, télé, polémique : comment Michel Drucker revient fort à 82 ans avec son nouveau livre

Michel Drucker, 82 ans et figure culte du PAF, a fait une apparition remarquée sur CNews dans L’Heure des Pros. À l’approche de la sortie de son livre « Avec le temps » le 11 juin 2025, l’animateur a évoqué sans tabou sa santé retrouvée, ses années difficiles, et balancé son top 3 des animateurs d’aujourd’hui. Spoiler alert : Pascal Praud est numéro 1.

Michel Drucker revient de loin

Sur le plateau, Michel Drucker n’a pas tourné autour du pot. Avec une sincérité touchante, il a confié avoir traversé une période ultra compliquée niveau santé : « J’ai été au fond du trou », a-t-il lâché. Mais la bonne nouvelle du jour, c’est que ça va mieux. Beaucoup mieux même. « Aujourd’hui, je suis heureux, car j’ai retrouvé la santé », a-t-il déclaré, visiblement très ému.

Il en a profité pour remercier chaleureusement son chirurgien et son cardiologue, des héros de l’ombre sans qui rien de tout ça ne serait possible. Ces longs mois d’épreuve ont marqué un vrai tournant dans sa vie. Et franchement, le voir revenir au top, c’est pépite.

Son top 3 des animateurs télé actuels

L’animateur historique de Vivement Dimanche n’a pas résisté à la tentation de classer ses chouchous du petit écran. Dans son top 3, on retrouve deux Cyrils bien connus du game, Féraud et Hanouna, et un certain Pascal Praud. C’est ce dernier qui semble avoir conquis le cœur de Michel Drucker (et peut-être causé quelques débats en famille dimanche midi…).

Visiblement fan du ton assumé de Pascal Praud, Michel a balancé : « Vous l’ouvrez tout le temps et vous dites ce que vous pensez. Vous avez réussi à avoir une bande ». Ça clashe sévère parfois, mais ce style cash, Drucker adore. Il reconnaît tout de même que le personnage divise : « Moi, souvent, on me dit ‘Dis donc, ton copain Pascal Praud, ce facho !’ ». Du Drucker dans le texte, avec une pointe d’ironie toujours bien placée.

Et côté politique, il vote pour qui ?

Petite séquence confession politique quand Pascal Praud lui demande s’il est de gauche. Michel n’a pas donné de réponse tranchée, après tout, c’est un pro de la nuance, mais il a quand même glissé qu’il avait voté Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Pas besoin d’en dire plus, tout est dit.

L’interview semblait franchement sortir de l’ordinaire, et bonne nouvelle pour les curieux : la suite est prévue le 13 juin sur Europe 1 dans l’émission Pascal Praud et vous. Deux générations, deux styles, deux trajectoires, mais au final une passion commune pour les débats sans langue de bois et les échanges francs. On est curieux de voir si ça va continuer à se chauffer ou si la bromance sera confirmée.

En attendant, Michel Drucker prouve qu’à 82 ans, on peut encore tout casser niveau actu, publier un livre, et se faire une petite tournée médiatique tranquille. Et perso, on trouve que ça passe crème.

