Pourquoi l’arrivée de Pogba à Monaco relance l’histoire des champions du monde en Ligue 1

Paul Pogba, nouvelle recrue estivale de l’AS Monaco, s’apprête à marquer l’histoire de la Ligue 1 ! À 32 ans, le champion du monde 2018 va découvrir pour la première fois le championnat français, devenant ainsi le 55e joueur titré mondialement à poser ses crampons sur les pelouses de l’élite tricolore. Il était temps !

Paul Pogba, une première en Ligue 1 qui fait sensation

C’est un petit événement dans le monde du foot français. Paul Pogba, après avoir porté fièrement le maillot bleu à 91 reprises et soulevé la Coupe du monde en 2018, va enfin découvrir la Ligue 1.

Et non, il n’y avait encore jamais joué : formé au Havre mais parti très jeune à Manchester United, le milieu de terrain a ensuite fait les beaux jours de la Juventus. Mais la France ? Jamais mis les pieds dans notre championnat, comme quoi il n’est jamais trop tard pour faire ses débuts.

Son arrivée à l’AS Monaco redonne un sérieux coup de projecteur à la Ligue 1, qui ces dernières années perdait un peu de sa hype depuis le départ de certains gros noms. Et surtout, Pogba devient le 15e champion du monde 2018 à évoluer dans notre championnat, rejoignant ses potes comme Dembélé, Umtiti et Hernandez. Oui, la bande est presque au complet, ça passe crème.

Des trajectoires mondiales… et parfois bien étranges

Remonter la lignée des champions du monde passés en Ligue 1, c’est aussi tomber sur quelques pépites (ou flops). Le tout premier dans l’histoire ? Un certain Joel Camargo. Défenseur brésilien titré en 1970, il atterrit un peu par hasard au PSG en 1971… et repart aussi vite après un accident de voiture assez grave. Niveau lancement en fanfare, on repassera.

Derrière, ça s’enchaîne. Osvaldo Ardiles, l’un des champions de 1978, débarque au PSG au milieu de tensions internationales (coucou la guerre des Malouines) et ne convainc pas. En revanche, son compatriote Jorge Burruchaga fait un passage plus remarqué au FC Nantes après avoir été sacré en 1986. Dans la même cuvée, on retrouve José Luis Brown passé par Brest, et même José Luis Cuciuffo qui déboule à Nîmes.

Oui oui, Nîmes Olympique avec un champion du monde, improbable mais vrai. Mention spéciale à Sergio Almiron, champion en 1986 mais qui choisit la D2 française avec Tours, ambiance.

Les années 90 ramènent du lourd

C’est dans les années 90 que la Ligue 1 commence vraiment à muscler son jeu avec des recrues venues tout droit du sommet mondial. À commencer par les Allemands champions de 1990. Rudi Völler fait les beaux jours de l’OM et se régale en D1, pendant que Jürgen Klinsmann file à Monaco. Là, on entre carrément dans la case “légendes” et ça fait rêver.

Un peu plus tard, l’Italie s’invite aussi à la fête. Gianluigi Buffon, éternel gardien classe, ne pose ses valises au PSG qu’en 2018, soit douze ans après son sacre avec la Squadra. Mieux vaut tard que jamais, surtout quand on a ce genre de palmarès.

Des grands noms brésiliens, argentins et espagnols

Difficile de parler de la Ligue 1 sans évoquer le passage de Ronaldinho, qui boucle la boucle des champions du monde 2002 au PSG. Avec son sourire et ses roulettes, il aura clairement marqué les esprits. Dans la même période, Edmilson suit la vague brésilienne.

Plus récemment, place à l’Argentine ! Après le sacre de 2022, plusieurs joueurs débarquent chez nous, à commencer par Lionel Messi évidemment, mais aussi Rulli ou Tagliafico à l’OL. On ajoute Almada dans l’équation et ça commence à ressembler à une invasion des champions du monde version tango.

Côté espagnol, la génération dorée de 2010 n’a pas été en reste non plus : Sergio Ramos et Cesc Fabregas ont tous les deux connu la Ligue 1 après leur triomphe, avec des fortunes diverses. Ramos a notamment tenu la baraque défensivement au PSG, même si c’était souvent sous les projecteurs… pas toujours pour les bonnes raisons.

Les Bleus 1998 & 2018 : les plus assidus

Impossible de zapper nos Bleus de 1998, qui sont les plus représentés dans cette liste : 12 d’entre eux ont un jour joué en Ligue 1, même si certains ont connu le championnat français qu’avant leur titre, d’autres après.

La team 2018 n’est pas en reste. Avec l’arrivée récente de Dembélé au PSG, Umtiti à Lille, Lucas Hernandez au PSG, Benjamin Mendy à Lorient, et maintenant Pogba à Monaco, on monte à 15 champions du monde français version Russie passés ou présents en Ligue 1. Une vraie dream team à eux seuls sur les terrains de Ligue 1, façon télé-crochet surprise à la Star Academy.

Petit tour des champions du monde passés par la Ligue 1

Et pour donner une idée de la richesse de ce palmarès de stars mondiales qui ont foulé nos pelouses, voici quelques noms marquants :

Jairzinho et Paulo César (Brésiliens de 1970) à l’OM

(Brésiliens de 1970) à l’OM Daniel Passarella et Alberto Tarantini (Argentins de 1978) à Marseille, Toulouse ou Bastia

(Argentins de 1978) à Rudi Völler et Klinsmann (Allemands de 1990) au sommet à Marseille et Monaco

(Allemands de 1990) au Ronaldinho (Brésil 2002) au PSG, évidemment

(Brésil 2002) au PSG, évidemment Fabio Grosso (Italie 2006) à Lyon pour un passage remarqué

(Italie 2006) à Lyon pour un Sergio Ramos et Fabregas (Espagne 2010) au PSG et Monaco

(Espagne 2010) au Boateng (Allemagne 2014) à l’OL

(Allemagne 2014) à l’OL Messi, Rulli, Tagliafico, Almada (Argentine 2022), tous upgrade Ligue 1

Avec Paul Pogba, la boucle continue de se boucler et la tradition se perpétue. La Ligue 1 prouve encore qu’elle sait attirer les têtes d’affiche… parfois sur le tard, mais toujours avec style.