Pascal Praud réalise de graves accussations contre Delphine Ernotte à France Télévisions

Pascal Praud et Delphine Ernotte, c’est clairement pas le grand amour. Entre tacles bien sentis et clashs en direct, leur échange musclé fait trembler le paf. Après la sortie de la présidente de France Télévisions dans Quotidien, le journaliste star de CNews a sorti la sulfateuse. Ambiance tendue devant et derrière la caméra.

Delphine Ernotte dénonce les attaques des médias comme CNews

Invitée de l’émission Quotidien le 24 juin 2025, Delphine Ernotte n’y est pas allée de main morte. Face à Yann Barthès, elle a voulu répondre aux critiques qui pleuvent sur elle et sur France Télévisions, particulièrement en provenance de certains médias pas franchement tendres, et notamment… CNews. Elle a reproché à ces chaînes de se cacher derrière la liberté d’expression tout en imposant, selon elle, leur propre censure.

« Ces gens qui se revendiquent de la liberté sont en réalité des censeurs », a-t-elle lâché dans un discours plutôt offensif. Elle a aussi défendu sa politique en matière d’invités à l’antenne, expliquant que tous les points de vue sont représentés sur les différentes chaînes du service public. Une manière de balayer l’idée selon laquelle France Télévisions serait orientée politiquement.

À voir Santé, télé, polémique : comment Michel Drucker revient fort à 82 ans avec son nouveau livre

Pascal Praud contre-attaque sans filtre

Le lendemain, Pascal Praud, fidèle à son style plutôt rentre-dedans à la Koh Lanta (« y’a pas de place pour les faibles »), a balancé sec. Dans son émission sur CNews, le journaliste n’a pas du tout apprécié les propos d’Ernotte, et il l’a fait savoir de manière hyper cash. Pour lui, la dirigeante de l’audiovisuel public ne dit pas la vérité sur la diversité des invités présents à l’écran.

Prenant pour exemples Gilles-William Goldnadel, Arno Klarsfeld ou encore Michel Onfray, Pascal Praud affirme que ces personnalités n’ont jamais été conviées par France Télévisions. Et bim, il l’a même qualifiée de « menteuse » et de « grotesque ». Sympa l’ambiance. Il s’est aussi étonné que quelqu’un affichant un tel comportement puisse gérer un groupe comme France Télévisions. Pas très corporate tout ça…

Une rivalité qui prend racine dans une bataille d’idées

Mais au fond, ce clash n’est pas juste une simple embrouille de plateau. En fait, ça touche à une vieille tension entre deux visions opposées du paysage médiatique français. D’un côté, une télé publique accusée par certains d’être trop lisse et de filtrer certains points de vue. De l’autre, un journaliste qui revendique la parole libre, même si elle décoiffe un peu.

Pascal Praud ne critique pas seulement les gens qui sont invités, selon lui, le vrai problème ce sont surtout ceux qui ne le sont jamais. D’après lui, l’antenne de France Télé n’est pas franchement synonyme de pluralité. Il parle même de formatage, accusant le groupe de suivre une ligne « politiquement correcte » qui fermerait la porte à certaines voix trop dissonantes.

Ce nouvel épisode confirme un truc : entre Pascal Praud et la direction de France Télévisions, c’est pas demain la veille qu’ils se caleront en afterwork.

À voir Michel Drucker proche de la mort : comment il a retrouvé la santé à 82 ans grâce à ses médecins