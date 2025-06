Adèle Exarchopoulos critiquée pour sa puff : pourquoi ce geste choque

Adèle Exarchopoulos ne laisse personne indifférent. À Londres, elle a brillé sur le tapis rouge de la série Netflix Too Much dans une robe vintage Gucci façon diva des années 90. Mais de retour en France, l’accueil est plus mitigé. En cause ? Une vidéo avec Squeezie où on la voit vapoter… et c’est le drama.

Une robe iconique sur tapis rouge

Adèle Exarchopoulos a récemment mis le feu à la capitale britannique, façon red carpet bien sûr. À l’avant-première de la série Too Much, imaginée par Lena Dunham (oui, la créatrice de Girls), l’actrice française est apparue dans un look qui a fait lever les sourcils des fashionistas les plus pointilleux.

Elle portait une robe vintage signée Gucci, tout droit sortie de l’imagination de Tom Ford, époque 1997. Cette robe n’est pas juste stylée, elle a aussi une histoire : c’est Mariah Carey qui l’avait mise lors d’un événement mythique de la fin des années 90. Résultat ? Adèle a mixé le chic intemporel et la nostalgie 90’s dans un look qui a fait mouche. En mode glamour et audacieuse, elle a carrément capté tous les flashs.

Les médias anglais ont applaudi, les fans sur Instagram ont liké en masse. Bref, ça passe crème de ce côté de la Manche.

Un passage chez Squeezie qui fait grincer des dents

Retour en France. Et là… ambiance bien différente. L’actrice a participé à une émission sur la chaîne YouTube de Squeezie, à l’occasion de la promo du film L’amour ouf. Jusque-là, tout roule. Mais un détail a tout fait basculer : Adèle a été filmée en train de vapoter une puff, tranquillos, en pleine vidéo.

Et là, c’est le clash. Sur X (ex-Twitter) ou Insta, beaucoup d’internautes n’ont pas du tout validé. Certains jugent son comportement pas très classe ni très responsable, surtout vu l’audience jeune de Squeezie. Il y a eu des réactions du style :

« Elle encourage les ados à fumer »

« Mauvais exemple pour sa communauté »

Oui, l’ambiance est tendue, un peu comme quand ça clashe sévère dans une cérémonie des awards dans Les Cinquante.

Des critiques qui tombent mal, surtout avec l’interdiction des puffs

Le timing était franchement pas ouf. En mars 2024, le Parlement français a validé un accord pour interdire la vente des puffs. Officiellement interdites depuis le 26 février, ces cigarettes électroniques jetables sont dans le viseur des autorités à cause de leur impact sur l’environnement. Mais pas que.

Les puffs séduisent surtout les ados : packaging trop cute, arômes sucrés à gogo… Ça cartonne chez les jeunes mais ça inquiète pas mal de monde. Du coup, voir une actrice aussi connue que Adèle vapoter en pleine émission a été vu comme une petite bombe. Pas super cool, surtout quand on parle d’un produit devenu illégal et ultra controversé.

D’un côté, Adèle Exarchopoulos continue de briller sur la scène internationale, en mode icône mode 2.0. De l’autre, elle déclenche un débat bien houleux autour de la responsabilité des célébrités face à leur influence. Comme souvent avec les stars, sa vie est sous les projecteurs, pour le meilleur… et parfois pour les bourdes.

Moralité ? Même quand on torchonne le tapis rouge à Londres, on n’échappe pas aux critiques du web hexagonal.