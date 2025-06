Critiques après MAPR : Marina répond cash sur son blocage physique avec David

Marina, candidate de la dernière saison de Mariés au premier regard sur M6, a enfin vidé son sac après la diffusion du bilan. Très critiquée pour son manque d’attirance envers son mari David, elle a décidé de mettre les choses au clair, notamment sur TikTok, où elle assume ses choix et ses ressentis… et ça fait parler !

Quand Marina découvre David à la mairie

Dès le jour J, l’alchimie entre Marina et David a peiné à faire son entrée. Dès qu’elle l’aperçoit à la mairie, Marina lâche un premier aveu qui en dit long : elle n’est pas fan des chauves. Et devinez quoi ? David arbore fièrement un crâne lisse. Grosse déception pour la jeune femme, qui ne s’en cache pas devant les caméras : « Je ne suis pas attirée du tout par les personnes sans cheveux ». Ambiance.

Mais Marina aurait pu faire partie des héroïnes de Love Island qui surpassent tout pour l’amour, car elle décide quand même de lui laisser une chance. Elle souligne que David est un très bel homme et que son regard l’a rassurée. L’intention était là. Malheureusement, c’est pas parce qu’on veut y croire que ça se concrétise…

Un mariage sans étincelles

Tout au long de leur lune de miel et des moments partagés, les choses sont restées très sages. Trop sages, même. Entre Marina et David, la connexion est restée bloquée en mode avion. Pas de complicité, pas d’attirance, pas d’émotion forte. Un couple calme, mais peut-être un peu trop ? Comme dirait Greg dans Les Marseillais : « C’est mort bébé ».

Lors du bilan, les expertes Marie et Estelle n’ont pas mâché leurs mots. Elles relèvent que le problème du physique a été trop mis en avant, et même s’amusent un peu des exigences de Marina. Estelle va jusqu’à souligner l’évidence : les cheveux, ça tombe, ma belle. Et c’est pas rare de finir avec un petit chauve bien à soi quelques années plus tard.

Marina remet les pendules à l’heure sur TikTok

Suite à la diffusion de cette confrontation avec les expertes, Marina a vite pris la parole sur TikTok. Et là, elle s’est livrée avec beaucoup de franchise. Oui, elle reconnaît que l’apparence ne fait pas tout, et que ce fameux blocage capillaire n’était pas le seul sujet de discorde dans sa relation avec David.

Et elle précise bien : « Je peux tomber amoureuse d’un chauve, mais ce sera MON chauve. » Traduction : le physique peut évoluer, mais quand on aime déjà la personne. Ce n’était tout simplement pas le cas ici.

Elle ajoute aussi que leur duo manquait clairement de peps : pas d’alchimie, pas de fun, pas cette petite étincelle qui fait que ça passe crème. En gros, deux personnalités trop similaires et trop en retenue pour faire des étincelles.

Les internautes s’en mêlent

Cette sortie très cash de Marina a bien sûr secoué les réseaux. Entre ceux qui la trouvent trop superficielle et ceux qui la trouvent honnête et touchante, les avis divergent. Mais ce qui ressort, c’est que Marina n’a pas joué un rôle : elle a dit ce qu’elle pensait, avec ses mots à elle, quitte à en agacer certains.

Ce n’est pas la première fois qu’un binôme de Mariés au premier regard ne s’accorde pas dès le premier regard, justement. L’émission, bien que bienveillante, reste aussi pleine de ces moments de décalage où le cœur ne suit tout simplement pas.

Et il faut reconnaître à Marina une chose : elle n’a jamais été blessante, ni méchante. Elle a juste eu du mal à forcer des sentiments qui ne venaient pas. Ce qui, au fond, est complètement humain.