Départ surprise de Theo Hernandez ? Découvrez pourquoi il veut rejoindre Al-Hilal

Theo Hernandez va écrire une nouvelle page de sa carrière loin de l’Europe. Ce mercredi, le latéral gauche français de l’AC Milan a trouvé un accord total avec le club saoudien Al-Hilal. Un changement XXL assorti d’un salaire qui donne franchement le tournis… On fait le point.

Al-Hilal sort le chéquier sans trembler

Les rumeurs couraient depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : Theo Hernandez va quitter l’Italie direction l’Arabie Saoudite, plus précisément Al-Hilal. Le deal a été bouclé ce mercredi après des négociations à rallonge. Et au final, le club saoudien s’offre l’un des défenseurs les plus convoités du moment pour un montant de plus de 30 millions d’euros. Oui oui, rien que ça.

Le transfert va faire du bruit, car Theo était une pièce maîtresse du Milan AC depuis 2019. Arrivé tout juste à 21 ans, il s’était imposé rapidement avec sa vitesse folle et ses montées tranchantes. Mais cette fois, il plie bagage et quitte la Serie A après cinq saisons à faire trembler les défenses italiennes.

Un salaire qui vaut le détour

Mais si le transfert lui-même est déjà impressionnant, attendez de voir le pactole touché par le joueur. Theo Hernandez va désormais percevoir un salaire supérieur à 20 millions d’euros par an. Autant dire que c’est un jackpot de luxe pour un joueur encore dans la force de l’âge, à seulement 26 ans.

À voir Différence d’âge en couple : ce que l’astrologie révèle sur l’écart idéal

À ce prix-là, personne n’est étonné de le voir tenter l’aventure saoudienne, surtout quand on voit combien d’autres stars ont franchi le pas récemment. Et parmi elles, on retrouve notamment Neymar, lui aussi à Al-Hilal. Autant dire que le vestiaire va avoir du niveau (et du glamour) à revendre.

Direction Paris avant le décollage final

Avant de poser ses valises à Riyad, Theo Hernandez doit encore passer par la traditionnelle case médicale. Il est attendu à Paris pour effectuer sa visite, sans doute dans les prochaines heures. Si tout se passe bien, il signera dans la foulée son contrat XXL avec Al-Hilal.

Ce nouveau chapitre dans la carrière du joueur formé au Real Madrid s’inscrit dans la tendance actuelle où de plus en plus de cracks européens craquent pour les offres alléchantes du Golfe. D’ailleurs, dans le dernier épisode de Love Island, quand Antoine évoquait son rêve de partir vivre à Dubaï pour une nouvelle vie, on n’était pas si loin de cette vibe-là finalement.

Un tournant dans sa carrière

Theo aura marqué les tifosi milanais par son engagement, ses courses folles dans le couloir gauche et ses buts spectaculaires. Mais cette fois, il s’apprête à relever un défi inédit sur une nouvelle scène. S’il continue à se donner à fond comme à Milan, ça risque de cartonner.

À voir Critiques après MAPR : Marina répond cash sur son blocage physique avec David

Et puis soyons honnêtes, dans la galaxie du foot actuel où tout va (très) vite, ce genre de move, ça passe crème.