Salaires JT : pourquoi TF1 paie 2 fois plus que France 2 ses présentateurs vedettes

Les salaires des présentateurs stars du JT viennent de tomber, et autant dire que certains bulletins d’informations rapportent gros. Entre chaînes privées et service public, les écarts se creusent, et ça fait jaser. Spoiler alert : Anne-Claire Coudray est clairement la queen du 20 h côté finances.

Anne-Claire Coudray, un salaire qui fait tourner les têtes

À TF1, la présentatrice du JT du week-end ne fait pas les choses à moitié. Anne-Claire Coudray toucherait entre 30 000 et 50 000 euros par mois. Oui, t’as bien lu. Une petite fourchette tranquilou qui la propulse largement parmi les têtes d’affiche les mieux payées du PAF. Et on ne va pas se mentir, avec son sérieux et son charisme à toute épreuve, elle impose le respect autant sur le plateau qu’à la banque.

Cette rémunération XXL témoigne aussi des enjeux énormes derrière les JT de TF1, la chaîne la plus regardée en France. Alors forcément, pour garder ses talents, elle n’hésite pas à sortir le chéquier. Et on dirait bien que ça passe crème pour Anne-Claire.

Gilles Bouleau, plus discret mais bien loti

Toujours chez TF1, Gilles Bouleau présente le JT de la semaine, et son salaire est un peu plus modeste… enfin, tout est relatif. Il percevrait environ 15 000 euros chaque mois. Lui-même a joué franc-jeu dans une interview en disant qu’il gagnait autant qu’un joueur de Ligue 2. Niveau comparaison, c’est pas banal, mais au moins c’est clair.

Malgré un salaire deux à trois fois inférieur à celui d’Anne-Claire Coudray, Gilles reste une figure incontournable du 20 h. Sa longévité et son ton posé en font une valeur sûre, dans un univers médiatique où l’image est capitale.

France 2, un service public moins bling-bling

De l’autre côté du petit écran, sur France 2, le ton est plus sobre, y compris côté rémunération. Laurent Delahousse, star du week-end sur la chaîne publique, toucherait lui aussi aux alentours de 15 000 euros par mois. Un montant qui reste très confortable, même si on est loin de la fourchette dorée d’Anne-Claire.

Attention, ne le plaignez pas trop vite : malgré un salaire plus « raisonnable », Laurent peut compter sur une énorme cote de popularité et un petit magot bien planqué. Son patrimoine personnel est estimé à plusieurs millions d’euros. Comme quoi, un JT bien mené peut rapporter plus sur le long terme qu’un prime des Marseillais.

Les chaînes privées jouent les gros bras

Ce qui ressort clairement de ces révélations, c’est le grand écart entre les chaînes privées comme TF1 et le service public. Le premier sort les billets pour garder ses têtes d’affiche, pendant que le second reste fidèle à ses valeurs de modération.

Mais quelle que soit la fiche de paie, Anne-Claire, Gilles et Laurent restent les visages phares de l’info à la télé. Un peu comme les piliers dans Les Cinquante : chacun son rôle, chacun son niveau de drama… et chacun son salaire.