Mort d’Anita moquée dans Secret Story : comment une blague sur Marion Cotillard a enflammé les fans

Dans Secret Story, rien n’est jamais vraiment figé et la quotidienne du 25 juin 2025 l’a prouvé avec brio. Entre jeu stratégique inattendu et clash version théâtre amateur, La Voix n’a pas raté une occasion de faire bouger les lignes. On vous raconte tout, c’est croustillant comme un popcorn devant Love Island.

Adrien sort le grand jeu avec son « switch »

Alors qu’on pensait déjà connaître les noms des quatre nominés de la semaine, boom, Adrien a balancé une carte surprise. Initialement en lice avec Dréa, Mayer et Ethan, monsieur a dégainé son avantage acheté à la supérette de la maison : « le switch« . Grâce à cette pépite, il a pu échanger sa place avec celle d’un autre candidat… et devinez quoi ? Il a zappé Damien sans hésiter.

Autant dire que dans la maison, ça a laissé plus d’un habitant bouche bée. Certains ont salué la stratégie d’Adrien, d’autres ont un peu accusé le coup. Damien, lui, l’a plutôt mal vécu, forcément. Ce revirement de situation apporte une nouvelle dynamique dans les tensions déjà bien électrisées entre les garçons. Oui, ça clashe sévère !

Carnax Talent Show : les candidats montrent leur « art »

Plus tard dans la journée, La Voix a décidé de pimenter un peu les choses avec un concours : le Carnax Talent Show. Trois groupes ont été formés pour monter une prestation artistique, le but étant de décrocher une jolie cagnotte de 2 000 euros. Autant dire que tout le monde s’est donné pour sortir son moment de gloire.

À voir Soupçons de triche dans Secret Story : comment Christophe Beaugrand a apaisé la polémique en direct

Mais s’il y a bien une prestation qui a marqué les esprits, c’est celle des « Cristalisés », avec Anita en figure de proue. Et là, attention, on est partis sur du drama pur jus. Son personnage ? Une pauvre âme trépassant après avoir siroté un cocktail empoisonné. Digne d’une grande tragédie… ou pas.

Quand Anita fait du Marion Cotillard dans Batman

Si Anita pensait émouvoir son petit public, c’est raté. C’est Marianne qui a mis les pieds dans le plat en lâchant une vanne qui a fait mouche : « La mort d’Anita c’est digne de la mort de Marion Cotillard dans Batman… Au secours ». Et là, tout le monde a explosé de rire. Pour les connaisseurs, cette référence à The Dark Knight Rises est culte… pour de mauvaises raisons.

Vous vous souvenez ? Cette scène où Marion Cotillard rend son dernier souffle de manière plutôt… maladroite. À l’époque déjà, l’actrice avait reconnu que ce n’était pas sa meilleure prise et elle s’en est longtemps pris plein la tête sur les réseaux. Un gros moment de malaise ciné, devenu mème depuis belle lurette.

Eh bien Anita vient de se faire surnommer « Marion Cotillard de la Secret » et on sent que ce petit surnom va lui coller à la peau quelques jours. Mais qu’on se le dise, c’était 100% divertissant et ça passe crème dans une émission où le drama est roi. Entre battles, moqueries bon enfant et rebondissements malins, Secret Story nous rappelle pourquoi on aime tant fouiner dans les murs de cette maison des secrets.

À voir Élimination choc de Dréa : pourquoi Secret Story a brisé les règles dès le début du prime