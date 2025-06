Finale Top Chef 2025 : découvrez pourquoi Charlie et Quentin s’affrontent pour l’étoile Michelin

Charlie et Quentin sont les deux finalistes de Top Chef 2025 ! Après plus de deux mois de compétition intense, de plats bluffants et de casseroles bien claquées, la saison 16 touche à sa fin. Et accrochez-vous bien : cette année, en jeu, une ouverture de resto éphémère… et une possible étoile Michelin à la clé !

Une saison sous le signe de l’excellence gastronomique

Diffusée depuis le 26 mars sur M6, cette nouvelle édition de Top Chef a clairement mis la barre très haut. Toujours animé par l’incontournable Stéphane Rotenberg, le concours culinaire culte a embarqué dans l’aventure des jurés cinq étoiles : Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet, Glenn Viel et la petite nouvelle, Stéphanie Le Quellec (gagnante de la saison 2, coucou la boucle bouclée). Dominique Crenn, elle, a passé son tour cette fois.

Mais la vraie grosse surprise, c’est le partenariat inédit avec le Guide Michelin. Oui oui, tu as bien lu : les fameux inspecteurs, qui d’habitude ne pipent mot, ont jugé chaque épreuve de la saison en catimini. Résultat ? Un petit frisson de tension supplémentaire à chaque dressage. Le gagnant pourrait même repartir avec une première étoile… rien que ça, ça change deux trois carbonaras du dimanche.

Un casting de chefs ultra prestigieux

Pour tout ça, il fallait du lourd… et on a été servis. Les candidats ont eu droit à des épreuves concoctées par des mastodontes de la cuisine mondiale comme Pierre Gagnaire, Alain Ducasse, Alexandre Mazzia ou encore Rasmus Munk. On adore le côté boost de prestige dans les cuisines, franchement ça passe crème.

Mention spéciale à l’épreuve “Qui peut battre Philippe Etchebest”, remaniée cette année avec le chef Yoann Conte aux commandes, qui a mis pas mal de pression sur les nerfs des brigades.

Et comme le programme aime les surprises, la brigade cachée a une nouvelle fois fait trembler les plans de travail. Cette saison, elle était supervisée par deux chefs qu’on ne présente plus : Eric Frechon et Fabien Ferré, tous les deux triplement étoilés. Leur mission ? Coach les candidats éliminés pour tenter une réintégration surprise… Et bingo, Grégoire a réussi le come-back ! Bon, il a ensuite été recuit direct aux portes de la finale, mais on salue l’exploit.

L’hécatombe des éliminations jusque-là

Entre abandon, plat raté et face-à-face impeccable mais fatal, cette saison a connu sa dose de départs. Petit récap pour celles et ceux qui n’ont pas tout suivi :

Kilian , éliminé deux fois, a d’abord rebondi dans la brigade cachée avant de se faire sortir pour de bon.

, éliminé deux fois, a d’abord rebondi dans la brigade cachée avant de se faire sortir pour de bon. Sean a carrément été exclu de la brigade cachée (oui, ça clashe sévère en cuisine aussi).

a carrément été exclu de la brigade cachée (oui, ça clashe sévère en cuisine aussi). Margaux a été encensée par le Guide Michelin avant de dire bye-bye à l’aventure.

a été encensée par le Guide Michelin avant de dire bye-bye à l’aventure. Charles a été le dernier représentant de la brigade Etchebest, dont le chef emblématique a quitté l’émission quand il s’est retrouvé sans candidat.

a été le dernier représentant de la brigade Etchebest, dont le chef emblématique a quitté l’émission quand il s’est retrouvé sans candidat. Même sort triste pour Stéphanie Le Quellec après l’élimination de sa protégée Margaux Elie.

Charlie vs Quentin : la finale s’annonce brûlante

On y est donc. Le 25 juin, le duel final a été officialisé : Charlie (Team Normandie) affrontera Quentin (Team Lyon). Et c’est pas juste une finale lambda ! L’ultime épreuve prend place dans un restaurant éphémère, imaginé et piloté par les deux finalistes.

Cerise sur le millefeuille : des inspecteurs Michelin jugeront l’expérience. Celui qui les séduit pourrait repartir avec une étoile au guide… rien que ça. On adore ce mélange entre MasterChef meets Cauchemar en cuisine et les paillettes de Love Island. Une compétition à couteaux tirés avec du cœur, de l’intensité, et on espère… du beurre salé.

Allez, que le meilleur braise gagne.