Stéphane Bern refuse la paternité : comment son couple surmonte ce désaccord majeur

Stéphane Bern reste ferme sur ses choix de vie : la paternité, très peu pour lui. Malgré les envies partagées de son compagnon Yori Bailleres, l’animateur de Secrets d’Histoire, très investi dans la sauvegarde du patrimoine, ne se projette toujours pas en père de famille.

La paternité, c’est non (et ça passe crème)

À 61 ans, Stéphane Bern ne ressent aucun besoin de pouponner. Dans une interview accordée à Gala le 26 juin 2025, il s’est confié sans détour : “Je n’ai jamais eu l’envie d’être père. Ce n’est pas dans mon ADN, peut-être à cause de ma génération.” Une déclaration qui confirme ce qu’il avait déjà évoqué en 2022, quand il préférait clairement « être entouré des enfants des autres » plutôt que d’avoir les siens.

Direct et sincère, Stéphane assume totalement son choix, sans tourner autour du pot. Malgré les années et la stabilité amoureuse qu’il partage depuis cinq ans avec Yori Bailleres, ses priorités restent inchangées : son travail, sa passion du patrimoine et sa tranquillité sans couches ni biberons à gérer.

Yori Bailleres rêve d’un bébé, mais comprend son chéri

De son côté, Yori Bailleres aurait bien aimé franchir le cap. Le compagnon du célèbre animateur a admis dans la même interview son désir de devenir papa. Mais amour rime ici avec compréhension : Yori se montre plutôt philosophe sur la question, conscient de l’agenda ultra chargé de Stéphane.

Entre les tournages de ses émissions télés et son projet de rénovation du Collège royal de Thiron-Gardais, le temps manque cruellement. Depuis qu’il a racheté le lieu en 2012, Stéphane Bern y a investi corps et âme pour en faire un joyau du patrimoine français accessible au public. Un énorme chantier qui ne laisse pas beaucoup de place aux couches-culottes.

Vie pro à fond, vie perso au second plan

Yori évoque aussi avec tendresse les moments compliqués dus aux longues absences de son compagnon. Mais au lieu de s’en plaindre, il met en avant l’engagement de Stéphane dans ses missions. On est clairement dans une love story où l’un respecte les rêves de l’autre, même quand ils sont différents.

Et puis, pas besoin d’avoir un bébé pour être heureux à deux. Stéphane adore les enfants de ses amis, qu’il côtoie régulièrement, mais de loin. Il observe, il rigole, et à la fin de la journée, il rend les marmots à leurs parents. Franchement, il a trouvé le bon compromis, non ?

Une décision assumée et constante

Trois ans après ses premières confidences sur le sujet, Stéphane Bern campe sur ses positions. Et chez lui, ça ne vacille pas à la moindre mignonnerie. Paternité ou pas, il s’épanouit pleinement entre châteaux, livres d’histoire et plateaux télé.

D’ailleurs, ça nous fait un peu penser à Julien de Love Island, celui qui voulait construire sa vie avec Cindy mais sans pression bébé. Comme quoi, même les stars ont leurs petits dilemmes bien perso.