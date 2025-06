Pourquoi L’Amour avec toi de Polnareff a été censurée et comment elle est devenue un hymne culte

Il y a 60 ans pile, un tout jeune Michel Polnareff faisait trembler la France bien-pensante avec une chanson jugée trop osée : « L’Amour avec toi ». À seulement 22 ans, l’artiste crée le buzz avant même que ce mot n’existe. Aujourd’hui célébré, ce titre sulfureux a pourtant été censuré à sa sortie.

Michel Polnareff, provoc’ en pleine époque gaullienne

En 1966, la vibe n’était pas franchement à la liberté d’expression. Dans une France encore bien serrée dans son corset moral d’après-guerre, Polnareff débarque avec un titre qui change la donne : « L’Amour avec toi ». Il l’écrit et le compose tout seul, comme un grand, pile à 22 ans. Le refrain répète sans détour : « J’aimerais simplement faire l’amour avec toi« . Autant dire que ça n’a pas plu à tout le monde.

À l’époque, on est encore loin de la libération des mœurs de Mai 68. Alors diffuser à la radio une chanson qui parle de sexe, même de façon tendre, eh bien ça clashe sévère. La presse se déchaîne, les conservateurs aussi. La chanson devient un vrai sujet national. L’évêché de Paris s’en mêle et pose carrément une plainte. Ambiance.

Une censure qui en dit long sur la société des années 60

La justice ne déconne pas : la diffusion de « L’Amour avec toi » est interdite en journée. La chanson devient nocturne, réservée aux oreilles adultes, uniquement après 22 heures. Comme une émission un peu hot à la télé, mais en version radio vintage. En fait, c’est limite si on ne lui colle pas un avertissement parental.

Michel Polnareff qualifiera plus tard ce morceau de « chanson porno de l’époque ». Dans sa biographie Polnareff par Polnareff, il revient sur cet épisode avec un brin d’ironie, se rappelant avoir été un pionnier un peu malgré lui de la révolution sexuelle. Il faut dire que quelques années plus tard, avec Mai 68, les mentalités changent grave. Eh oui, parfois un simple refrain suffit à faire bouger les lignes.

De la censure au tube culte : un virage à 180°

Aujourd’hui, Michel Polnareff a 80 ans et il tourne toujours, fort et flamboyant. En 2025, il s’offre même une « Dernière tournée » à travers la France. Au programme : tous ses plus grands tubes, évidemment « L’Amour avec toi » en bonne place. Et cette fois, il peut la chanter en plein prime time sans risquer la prison.

La chanson, hier objet de scandale, fait désormais partie de notre patrimoine musical. Comme quoi, ce qui choque une époque peut devenir culte à la suivante. Imaginez Love Island interdit d’antenne juste pour un petit bisou dans la piscine… c’est dire à quel point les temps ont changé.

Michel Polnareff aura donc été un agité des mœurs en avance sur son temps. Et clairement, on adore les rebelles au grand cœur.