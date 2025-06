Polémique sur Amandine Pellissard : comment elle défend sa reconversion face à la justice et aux critiques

Amandine Pellissard, ex-star de « Familles nombreuses : la vie en XXL », a surpris tout le monde en changeant de cap. Entre passé douloureux, reconversion très controversée et prises de parole chocs, elle continue de diviser l’opinion. Alors que certains la soutiennent, d’autres crient au scandale. On fait le point.

De maman nombreuse à figure médiatique ultra-clivante

Révélée il y a quelques années dans l’émission culte de TF1 « Familles nombreuses : la vie en XXL » (coucou les fans d’Olivia Gayat), Amandine Pellissard s’est rapidement imposée comme une personnalité incontournable du programme. Avec son franc-parler bien assumé, son charisme naturel et son sens de la répartie parfois piquant, elle est devenue l’une des figures les plus emblématiques du show.

Mais quand elle claque la porte du programme aux côtés de son mari Alexandre, personne ne s’attend à ce qui allait suivre. Après un détour par les réseaux sociaux où elle partage son quotidien et pousse des coups de gueule bien sentis, le couple bouscule les codes et débarque sur une plateforme de contenus pour adultes. Oui, tu as bien lu. Et forcément, ça fait des vagues.

À voir Amandine Pellissard relance MYM sans son mari : sa méthode solo face aux critiques

Une reconversion qui fait débat

Le virage osé du couple vers l’industrie du porno n’est pas passé inaperçu. Entre interviews télé, plateau de TPMP et articles en cascade, le duo est en première ligne dans la tempête médiatique. Les critiques pleuvent, surtout autour de la médiatisation de leurs enfants, très présents sur les réseaux. La question de la protection de la vie privée et de l’équilibre familial est au cœur des débats.

Amandine assume totalement cette nouvelle activité, expliquant qu’elle en est venue là pour des raisons financières et de liberté. Elle insiste aussi sur un point important : aujourd’hui, elle tourne seule ses vidéos et Alexandre se contente de gérer la caméra. Pas d’apparition de monsieur à l’écran donc, mais pas sûr que ça suffise à faire taire les rageux.

Une enfance marquée par de lourds traumatismes

Derrière la personnalité forte et médiatisée d’Amandine se cache un passé très lourd. Lors d’interviews poignantes, elle a livré des confidences bouleversantes sur son enfance. À 12 ans, ses parents divorcent. Mais ce n’est que le début d’une série de blessures profondes. Son père perd la garde à la suite d’une affaire d’inceste dans laquelle elle s’est retrouvée, malgré elle, victime. Un membre de sa famille paternelle aurait abusé d’elle. Ces drames l’ont forgée et expliquent en partie son besoin de s’affirmer avec force aujourd’hui.

Pas étonnant qu’elle tienne tête aux critiques, comme une vraie battante.

Une vie sous les projecteurs… et sous contrôle judiciaire

Depuis le début de leur reconversion, le couple Pellissard n’est jamais vraiment sorti du tourbillon médiatique. Et avec la popularité vient aussi le lot d’accusations et de soupçons. C’est ainsi qu’Amandine s’est retrouvée convoquée devant le juge des enfants, suite à une enquête sociale déclenchée par leur nouvelle activité. Un moment qu’elle a décrit comme injuste et violent, affirmant que sa vie privée ne devrait pas impacter ses compétences parentales.

À voir Tentative d’effraction chez Amandine Pellissard : comment elle a réagi

Elle continue malgré tout à défendre bec et ongles ses choix et rappelle que sa priorité reste l’équilibre de sa famille.

Un débat qui n’en finit pas

Amandine Pellissard est devenue un vrai cas d’école. Star de téléréalité, victime d’une enfance tragique, reconvertie dans un univers radicalement différent, elle cristallise toutes les tensions autour de la frontière floue qui sépare image publique, parentalité et liberté individuelle.

Ses choix ne laissent personne indifférent et, qu’on l’adore ou qu’on la critique, elle est devenue une figure emblématique d’une époque où tout (ou presque) se partage et se monétise. Une chose est sûre : elle ne compte pas se faire dicter sa vie, et ça, ça clashe sévère.