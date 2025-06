Koba LaD condamné pour homicide : quelle est sa sentence ?

Le verdict est tombé pour Koba LaD : le rappeur de 24 ans écope de six ans de prison ferme après l’accident tragique qui a coûté la vie à son styliste et ami, William D. Un choc pour le milieu du rap français, et un tournant brutal pour celui qui cartonnait il y a peu encore dans les charts.

Un accident mortel aux conséquences lourdes

L’affaire remonte à septembre 2024. À bord de sa Mercedes, Koba LaD percute un camion à l’arrêt sur une bretelle de sortie. À ses côtés dans la voiture, William D., figure bien connue du milieu du stylisme urbain, perd la vie. Lors de l’enquête, les analyses révèlent une présence de cannabis dans l’organisme du rappeur, dont le vrai nom est Marcel Loutarila.

En audience, Koba LaD explique qu’un autre véhicule lui aurait fait une queue de poisson, l’obligeant à une manœuvre d’urgence. Sincèrement secoué, il présente ses excuses à la famille de son ami devant le tribunal et dit vouloir assumer ses responsabilités. Le 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Créteil le condamne pour homicide involontaire aggravé.

En plus de la peine de prison, son permis est annulé, avec interdiction de le repasser pendant dix ans. Oui, dix ans. Autant dire qu’il est pas près de reconduire une berline de sitôt.

La chute d’une étoile du rap

Koba LaD, c’est pas n’importe qui dans le game. Révélé par les freestyles “Ténébreux” et propulsé par des bangers comme “Train de vie” ou “Cellophané”, il faisait partie des têtes d’affiche de la nouvelle génération rap. Dernièrement, il affichait une certaine discrétion médiatique, même si des rumeurs sur un album circulaient. Avec cette condamnation, tout est mis sur pause. Pire, on ne sait même pas s’il pourra reprendre sa carrière à la sortie, ou si cette histoire va définitivement l’éloigner de la scène.

Un drame humain avant tout, et une perte immense pour le monde artistique. William D. n’était pas qu’un styliste dans l’ombre : son influence visuelle marquait toute une génération d’artistes français. Sa disparition laisse un vide que ni la mode ni le rap ne pourront combler facilement.

Wejdene au cœur d’un moment tendu

Ce mardi-là ne s’est pas terminé calmement. À la sortie du tribunal, une vidéo devient virale : on y voit Wejdene, capuche sur la tête et masque sur le visage, en pleine dispute avec des personnes qu’on ne voit pas très bien. La chanteuse semble très émue, presque en rage.

Les internautes s’enflamment évidemment comme à chaque fois sur les réseaux. Certains pensent qu’elle dépendait Koba, d’autres qu’elle s’en prenait à des fans intrusifs ou des journalistes. Pour l’instant, ni elle ni son équipe n’ont réagi officiellement. Mais clairement, l’atmosphère autour de ce procès était ultra-tendue.

Une affaire qui choque le grand public

Comme quoi, les dangers de la route ne pardonnent pas. Et même pour un artiste ultra-bankable comme Koba LaD, la célébrité ne met pas au-dessus des lois. Cette affaire rappelle violemment combien conduire sous influence, même en pensant “maîtriser”, peut virer au drame.

La sentence est lourde, mais elle tombe dans une période où les comportements imprudents au volant suscitent de plus en plus de débats. Ce n’est pas la première fois qu’une figure publique est impliquée dans un accident mortel. Mais ici, l’onde de choc est d’autant plus forte que le milieu du rap est totalement bouleversé. On pense forcément à d’autres moments dramatiques dans l’industrie, comme :

le décès de Pop Smoke

l’affaire Moha La Squale

l’impact de ces drames sur le public

La suite ? Pour l’instant, c’est flou. Mais une chose est sûre : on n’a pas fini d’entendre parler de cette histoire. Et toute la scène rap, entre hommages, silences pesants et interrogations, va devoir apprendre à faire sans Koba et sans William. Une sale époque, on ne va pas se mentir.