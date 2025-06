Amandine Pellissard relance MYM sans son mari : sa méthode solo face aux critiques

Amandine Pellissard est de retour sur MYM, et ce come-back ne passe clairement pas inaperçu. L’ancienne star de Familles nombreuses reprend ses activités en solo sur la plateforme de contenus pour adultes, mais sans son mari Alexandre devant la caméra cette fois. Une annonce qui agite déjà les réseaux… et pas qu’un peu.

Amandine relance les showcams… toute seule !

Souviens-toi, en 2020, Amandine Pellissard et son mari Alexandre choquaient la toile en se lançant dans la création de contenus pour adultes via MYM. Un virage pro inattendu pour ce couple qu’on avait découvert sur TF1 dans Familles nombreuses : la vie en XXL. Mais après des fuites de vidéos volées et pas mal de polémiques, ils avaient mis la clé sous la porte pour protéger leur image (et leur intimité).

Coup de théâtre cette semaine : Amandine annonce son grand retour sur la plateforme, mais cette fois-ci en solo. Sur le plateau de Sam Zirah, elle explique calmement que même si son mari reste impliqué dans la technique (eh oui, il fait le cadreur), il n’a plus envie d’apparaître dans les vidéos. Et franchement, le duo semble avoir bien géré la transition. Alexandre file toujours un coup de main hors champ, mais plus question pour lui d’être dans le champ de la caméra.

Des prestations très privées

Amandine ne fait pas les choses à moitié : pour son retour, elle propose des “showcams privés”, des rendez-vous en one-to-one par caméra de 15 ou 30 minutes. Les abonnés peuvent choisir ce qu’ils veulent voir (dans la limite du raisonnable, bien sûr), et même demander des scénarios personnalisés. Autant dire que c’est du contenu sur mesure, un peu comme une story Snapchat… en version bien plus caliente.

Malgré le ton sexy de l’offre, certaines limites sont clairement posées. Amandine insiste : elle ne tournera jamais avec d’autres personnes que son mari. En gros, soit elle est seule, soit elle fait appel à des accessoires, mais il n’y aura pas d’autres partenaires dans ses vidéos. Ça, c’est carré.

Les critiques fusent déjà

On ne va pas se mentir, ce come-back n’a pas plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, ça clashe sévère. Certains internautes pointent du doigt un soi-disant “manque d’exemplarité” en rappelant qu’elle est maman de huit enfants, d’autres accusent Amandine de chercher une “solution de facilité” pour gagner de l’argent.

Mais si tu connais un peu Madame Pellissard, tu sais qu’elle ne se laisse pas impressionner facilement. Elle assume ses choix de vie avec son franc-parler habituel et reste droite dans ses bottes. Pour elle, cette activité est une reconversion réfléchie, choisie, et assumée, même si les haters sont au rendez-vous.

Un come-back qui ne laisse personne indifférent

Avec ce retour en solo sur MYM, Amandine Pellissard relance la machine dans un registre qu’elle connaît déjà, mais sur ses propres termes. Entre transparence dans sa démarche, gestion familiale et refus de se laisser dicter sa conduite, elle risque bien de faire encore parler d’elle… longuement.

Pas étonnant que les débats soient en feu, un peu comme lors du clash inattendu entre Jessica et Greg sur Love Island. Bref, Amandine continue à tracer sa route à sa façon, et c’est clairement ce qui divise autant qu’il fascine.