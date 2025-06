Élimination choc de Dréa : pourquoi Secret Story a brisé les règles dès le début du prime

Coup dur dans la Maison des Secrets ! Ce jeudi soir, le prime a démarré sur les chapeaux de roues avec une élimination expresse et totalement inattendue. Dréa, candidate très appréciée du public, a été débarquée sans ménagement suite à une annonce choc du téléphone rouge. Autant dire que les candidats et les téléspectateurs ont été cueillis à froid.

Le téléphone rouge a frappé… très fort

On savait que le téléphone rouge pouvait être redoutable, mais là, personne ne s’attendait à un tel retournement de situation. Alors que Dréa, ex-gagnante d’un télé-crochet musical et originaire de Corée du Sud, pensait décrocher une mission fun ou un avantage stratégique, c’est en réalité son ticket de sortie qu’on lui a tendu. En une phrase glaciale, La Voix lui a annoncé sa disqualification immédiate.

Sans blabla, sans confrontation, sans vote. Juste le choc.

À peine a-t-elle quitté le salon que les autres habitants ont commencé à douter. Ils se sont demandé si ce n’était pas une blague (on les comprend), voire un stratagème des maîtres du jeu pour l’envoyer dans une pièce secrète. Mais non, pas de retournement à la Love Island ici : quelques minutes plus tard, Dréa est apparue en chair et en os sur le plateau face à Christophe Beaugrand. Fin du game pour elle.

Un départ qui secoue toute la Maison

L’éjection de Dréa n’a pas juste brisé les nerfs des téléspectateurs attachés à son parcours, elle a aussi complètement chamboulé l’équilibre du jeu. La production a visiblement décidé de ne pas faire les choses à moitié. Histoire de faire monter la pression d’un cran, un second événement est venu électriser le prime : un nouveau vote express du public entre trois camarades très proches, alias Damien, Mayer et Ethan.

Ce trio de potes, inséparable depuis le début de l’aventure, s’est retrouvé face à une situation ultra tendue. Le public devait éliminer de nouveau l’un des trois garçons, juste après le départ surprise de Dréa. Ambiance tendue au confessionnal, évidemment, et grosse remise en question en perspective pour le clan dominant.

Un coup de pression signé la prod ?

Avec ce double rebondissement, les internautes ont bien senti la production mettre les bouchées doubles pour casser les alliances trop solides. Sur X (ex-Twitter), ça a crié au coup monté, certains accusant carrément la production de vouloir faire flancher le clan Damien-Mayer-Ethan, trop puissant à leurs yeux. Et franchement, vu le calendrier des éliminations, il y a de quoi se poser des questions…

Pour autant, si cette stratégie peut prêter à débat, elle a au moins le mérite de dynamiter l’avant-prime, qui ronronnait un peu jusque-là. Ce genre de twist, ça passe crème pour relancer les jeux et redistribuer les cartes. Même s’il faut dire adieu à une candidate aussi stylée que Dréa — qui avait clairement l’aura d’une finaliste.

Encore un prime bien musclé

Ce prime était entièrement centré sur le redoutable téléphone rouge, et il a tenu toutes ses promesses. Surprenant, (très) cruel et sans filet. Après plusieurs semaines où les stratégies se mettaient doucement en place, cette intervention expéditive a mis tout le monde sur les nerfs.

Que ce soit dans la Maison ou sur les réseaux, la tension est montée d’un cran. Et franchement, quand on voit le niveau de drama qui explose comme dans un épisode des Marseillais VS le Reste du Monde, on a bien compris que cette saison de Secret Story n’est clairement pas là pour nous endormir.