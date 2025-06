Soupçons de triche dans Secret Story : comment Christophe Beaugrand a apaisé la polémique en direct

Grosse soirée dans la Maison des Secrets ! Ce jeudi 26 juin sur TFX, le prime de Secret Story nous a offert une montagne russe d’émotions. Entre éliminations surprises, retrouvailles inattendues et petits mystères dans le sas, l’épisode n’a pas laissé les fans sans réaction. Best-of d’une soirée qui a fait trembler la Voix.

Dréa éliminée, Damien prend la porte malgré son secret partagé

Dès le début du prime, on sentait que ça allait être mouvementé. C’est d’abord Dréa qui a quitté l’aventure, éliminée par le vote des téléspectateurs. Une sortie qui n’a pas tant surpris les fans, même si son caractère explosif mettait de l’ambiance dans la maison.

Mais le vrai retournement de situation, c’est arrivé un peu plus tard. Damien, pourtant lié à Constance par un secret commun (toujours non révélé officiellement), s’est retrouvé à nouveau sur la sellette avec Ethan et Mayer. Et là… badaboum ! C’est lui qui a été évincé, alors que beaucoup s’attendaient à voir un autre sortir. Un coup dur pour Constance, visiblement choquée par cette décision du public. Ambiance tendue dans la maison, on peut le dire.

Romy rencontre Zack, le jumeau de Mayer, et ça fait jaser

Autre moment phare du prime, qui a mis tout le monde en émoi : la rencontre entre Romy et Zack… le frère jumeau de Mayer. Oui oui, Mayer a un jumeau, et les fans old school ont direct fait le rapprochement avec Thomas et son frère dans Secret Story 5, la vibes est là.

Pendant ce court échange dans le sas, Zack a balancé des messages à Romy façon énigme post-Matrix : il lui parle de ciel bleu et d’un mystérieux « bracelet Blue ». Ni une ni deux, Romy file répéter ces infos à Mayer, qui, on l’imagine, commence à cogiter sévère.

Sur les réseaux, c’est l’ébullition. Beaucoup voient ces phrases comme des indices cachés envoyés par Zack pour donner à Mayer des infos sur l’extérieur. Une sorte de code secret des temps modernes, genre Mission Impossible version TFX. Les twittos en surchauffe, comme d’habitude.

Christophe Beaugrand calme le jeu en direct

Devant le flot de réactions (et quelques petits débordements sur X), Christophe Beaugrand a décidé de prendre les devants. En direct, il est intervenu pour recadrer un peu la situation. Selon lui, aucun message crypté n’a été transmis. Les phrases de Zack relevaient simplement du délire familial, des références entre frères qui n’avaient rien à voir avec le jeu ou la popularité à l’extérieur.

Une prise de parole rapide mais efficace, qui a permis d’éteindre l’incendie avant qu’il ne parte trop loin. Il faut dire qu’après les dramas des saisons précédentes, la prod joue la prudence maximale cette année. Pas question de se faire clasher sévère pour une suspicion de triche à la sauce frère jumeau.

Ce qu’on retient du prime :

Dréa et Damien ont quitté l’aventure, contre toute attente

La suite s’annonce encore plus explosive, et comme dirait la Voix : ici, tout peut basculer. On le sent, ça va encore clasher dans les jours à venir, alors accrochez-vous dès le prochain épisode !