Gaudu abandonne le Tour 2025 : comment il veut rebondir après des années en dents de scie

Coup de tonnerre côté vélo : David Gaudu, grimpeur phare du cyclisme tricolore, zappe le prochain Tour de France. Une première depuis son entrée remarquée en 2018. À 28 ans, le Breton avoue ne plus être au niveau et veut souffler pour mieux se reconstruire. Petit récap d’un parcours aussi montagneux que les étapes du Tour.

Une arrivée tonitruante dans la cour des grands

En 2018, David Gaudu débarque sur le Tour un peu à l’arrache, en remplaçant ni plus ni moins que Thibaut Pinot. Il a alors 21 ans et zéro pression sur les épaules. Résultat ? Il claque un top 10 sur une étape de montagne et finit 4e du classement des meilleurs jeunes. Pas mal pour un rookie sorti de nulle part qui découvre la Grande Boucle en mode freestyle.

L’année suivante, rebelote. Sauf que cette fois, il joue les fidèles lieutenants pour Pinot version leader. Et là, on voit l’étendue du talent du petit Breton. Il grimpe comme un chamois et impressionne dans les cols. Résultat des courses : une 13e place au général et un statut qui grimpe en flèche.

Une chute brutale et des galères en cascade

Mais tous les sommets ont leur vallée. En 2020, David tombe dès la première étape. Ambiance. Il tente tant bien que mal de continuer malgré les douleurs mais finit par abandonner à la 16e étape, les jambes en vrac et le moral dans les chaussettes.

À voir Tour de France 2025 : qui peut vraiment viser le maillot vert parmi les sprinteurs en forme ?

Malgré ça, il revient en 2021, armé de plus d’expérience et surtout auréolé du rôle de leader chez Groupama-FDJ. Fini le second rôle, place au héros. Il boucle le Tour à la 11e place et enchaîne direct avec les Jeux Olympiques de Tokyo, genre semaine bien chargée. Tout le clan Gaudu commence à rêver grand.

L’heure de gloire… avant la redescente

En 2022, c’est peut-être son année la plus ouf. Thibaut Pinot est là pour le soutenir façon grand frère et tout le monde espère un podium. David frôle l’exploit en terminant 4e du général, meilleure perf française depuis Romain Bardet en 2017. C’est pépite. Il devient l’espoir du cyclisme bleu-blanc-rouge à plein tube.

Mais voilà, le rêve s’essouffle en 2023. Malgré une bonne prépa et des jambes affûtées, Gaudu finit 9e. Il est honnête : les autres sont juste plus costauds, point. Mais le vrai hic vient aussi des coulisses. Ses critiques sur Arnaud Démare, balancées en off mais sorties en public, font tache. Ambiance tendue dans le bus FDJ…

La spirale continue en 2024, avec un vilain Covid chopé juste avant le Tour. Résultat : Gaudu se pointe sans ambitions, fait ce qu’il peut et termine la tête dans le guidon. Il sort rincé et surtout très lucide. Il n’a plus le niveau, et il le sent.

À voir PSG face à Miami, puis Bayern ou Real : son parcours complet dévoilé

Pause stratégique pour mieux rebondir

Et donc, sans surprise mais avec un brin de tristesse quand même, David annonce son forfait pour l’édition 2025. Une décision mûrement réfléchie, loin du coup de tête. Il veut prendre du recul, retrouver des sensations, et repartir du bon pied. Bref, Gaudu fait une pause. Il raccroche pas le vélo, mais le Tour, il regarde ça depuis le canap’.

En mode philosophe, il préfère se reconstruire loin du tumulte des étapes mythiques. Et franchement, on peut que respecter. Parce que prendre soin de soi, même quand on est un champion, c’est aussi une victoire. Allez David, repose-toi bien, et reviens-nous plus fort que jamais. Comme le phénix, ou comme un Marseillais qui quitte l’aventure… mais qui revient.