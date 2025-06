La séquence coupée de N’oubliez pas les paroles : Magali Ripoll dénudée !

Moment gênant à N’oubliez pas les paroles : Magali Ripoll, qu’on adore pour son humour et sa joie de vivre sur le plateau de Nagui, a vécu un petit drame vestimentaire pendant une chanson. Elle a fini en soutien-gorge devant tout le monde… mais ouf, la séquence a été coupée au montage.

Quand la marinière se fait la malle

C’est lors de l’interprétation de Ta marinière d’Hoshi que tout a dérapé. Magali avait prévu un petit gag scénique : elle devait enlever une marinière en mode symbolique. Rien de bien méchant. Sauf que dans le feu de l’action, en tirant sur le fameux pull rayé, elle a aussi dégagé son t-shirt. Résultat, elle s’est retrouvée en soutien-gorge sur le plateau. La tuile.

Heureusement, la production a eu la décence (et la gentillesse) de zapper la séquence au montage. Une vraie bouffée d’air pour Magali qui, avec son autodérision habituelle, a précisé qu’elle portait un modèle couleur chair un peu moche, justement pour qu’on ne le voie pas sous ses vêtements. Ironie du sort, c’est ce fameux soutien-gorge invisible qui s’est retrouvé… bien visible.

À voir Polémique sur Amandine Pellissard : comment elle défend sa reconversion face à la justice et aux critiques

Un come-back télé bien calé avec Nagui (of course)

Magali Ripoll ne se laisse pas démonter pour autant. Bien au contraire. Elle fait son grand retour dans une nouvelle version d’Intervilles, coanimée avec un casting qui envoie :

Nagui

Camille Cerf

Valérie Bègue

Bruno Guillon

Yoann Riou

Une team complètement improbable mais prometteuse.

Ce qui est trop chou, c’est que Nagui s’adapte aux dispos de Magali pour les tournages. Oui oui, il cale les horaires en fonction de ses concerts pour qu’elle puisse continuer à vivre sa passion de la scène. On est clairement sur du boss qui gère comme un chef. On n’en attendait pas moins de l’animateur fétiche de Taratata.

Confidences inattendues sur ses blessures de cœur

Derrière son sourire toujours au taquet, Magali Ripoll cache aussi des failles plus profondes. Invitée d’un podcast intimiste, elle s’est confiée sur sa vie amoureuse pas toujours simple. Elle parle sans filtre de relations où elle a perdu pied, en devenant dépendante affectivement.

Elle partage ce moment où elle s’est remise en question, ce moment difficile mais salvateur où elle a dû distinguer émotions et intuition. Parfois, ce que l’on ressent peut nous égarer, et Magali ne cache pas que ça lui a fait mal. On découvre une femme sincère, sensible et courageuse. Rien à voir avec ses blagues sur la cornemuse dans N’oubliez pas les paroles, et c’est tout aussi touchant.

À voir Pourquoi L’Amour avec toi de Polnareff a été censurée et comment elle est devenue un hymne culte

Côté people, on adore quand des personnalités comme Magali nous montrent aussi leur vrai visage. Un peu comme Adeline dans les Princes de l’amour 9 qui avait fini par cracker et balancer tout ce qu’elle gardait sur le cœur. C’était pépite.