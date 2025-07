Évincée des Enfants de la télé, Laurence Boccolini répond avec émotion et rassure ses fans

Coup de tonnerre dans le monde du petit écran ! Laurence Boccolini, animatrice star adorée du public, a été évincée des Enfants de la télé. L’annonce, surprenante, est tombée ce dimanche 29 juin 2025 via Jean-Marc Morandini. Et comme on s’en doute, ça a pas mal secoué la principale intéressée…

Une nouvelle inattendue qui fait parler

Le dimanche matin n’avait rien d’un dimanche détente pour Laurence Boccolini. C’est suite à l’annonce de Jean-Marc Morandini que tout le monde a appris qu’elle ne serait plus à la tête des Enfants de la télé. Un vrai choc, surtout pour les fans fidèles depuis de longues saisons de l’émission.

L’animatrice, souvent très discrète sur sa vie professionnelle, n’a pourtant pas tardé à réagir sur ses réseaux. Elle s’est exprimée avec beaucoup d’émotion, laissant transparaître un mélange de tristesse, de gratitude et, surtout, d’espoir pour la suite. Comme quoi, même à la télé, les départs surprises peuvent arriver sans collier d’immunité…

Un message tout en émotion pour ses soutiens

Quelques heures à peine après l’annonce, Laurence a pris la parole sur Instagram. Sans détour, elle a remercié ceux qui l’ont soutenue, prouvant une nouvelle fois que sa communauté est fidèle au poste. Dans son message, elle confie : « En cette période un peu particulière et compliquée pour moi, je tenais à remercier ceux qui depuis ce matin me couvrent de leur amour, de leur amitié et de leur bienveillance. »

Elle n’oublie personne : ni ses collègues ni les invités passés sur le plateau de l’émission. Même le public fidèle, qui l’a suivie émission après émission, a eu droit à un petit mot doux. On sent que ce n’est pas juste une ligne de plus dans un post, mais un vrai coup de cœur qu’elle partage ici. Touchant, sincère, et franchement pas dans le drama.

Une citation so vintage qu’on adore

Parce qu’elle ne fait jamais les choses à moitié, Laurence a glissé une anecdote old school comme on les aime. Elle revient sur un souvenir d’enfance : « Lorsque j’avais 10 ans, mon t-shirt préféré était un dessin de Sarah Kay qui montrait une petite fille et son chat avec la légende : ‘It’s good to be loved. It’s good to be needed’. »

Cette phrase, façon madeleine de Proust, prend une résonance toute particulière aujourd’hui. Comme un clin d’œil à la petite Laurence de l’époque, qui ne savait pas encore qu’elle deviendrait une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Oui, on vous le dit, c’est pépite.

Une page qui se tourne… ou pas

Malgré la déception palpable, Laurence Boccolini ne semble pas prête à ranger ses fiches pour de bon. À 62 ans, elle garde la porte entrouverte pour de nouvelles aventures. Elle le dit elle-même, avec ce brin de mystère digne d’un teaser de Secret Story : « Et que l’aventure continue ? Avec qui ? Et où ? Je n’en ai aucune idée pour le moment. La suite au prochain épisode. »

Autant dire que son public est déjà prêt à découvrir le prochain chapitre. Face à cette incertitude, une seule chose est sûre : on n’a pas fini d’entendre parler de cette queen du PAF.

Et en mode liste, voici ce qu’on retient :

Fin inattendue de son rôle dans Les Enfants de la télé

de son rôle dans Les Enfants de la télé Réaction émotive et pleine de reconnaissance sur les réseaux

et pleine de reconnaissance sur les réseaux Anecdote d’enfance trop mims façon Sarah Kay

trop mims façon Sarah Kay Avenir incertain mais optimiste

Bref, stay tuned. Le feuilleton Boccolini ne fait que commencer.