La fortune de Benzema dévoilée : Lyna Khoudri brise le silence et explique son malaise

Lyna Khoudri n’a jamais eu peur de dire les choses franchement, et dans une interview accordée à La Tribune du Dimanche, elle lève le voile sur une facette méconnue de sa vie : entre une carrière d’actrice en plein essor et une histoire d’amour ultra médiatisée avec Karim Benzema, Lyna confie ressentir un certain malaise face à sa nouvelle vie de privilégiée. On vous raconte tout.

Une actrice à la carrière canon… mais au parcours semé d’embûches

On l’a découverte dans Papicha en 2019, ce petit bijou de film qui a aussi révélé son immense talent. Depuis, Lyna Khoudri enchaîne les projets prestigieux. Deux César, un prix à la Mostra de Venise, une présence remarquée dans The French Dispatch… Ça passe crème pour elle à l’international.

Mais avant de fouler le tapis rouge de Cannes avec assurance, la vie de Lyna n’a pas toujours été glamour, loin de là. Née à Alger en 1992, elle quitte son pays à seulement 2 ans avec sa famille, alors en plein chaos à cause des violences islamistes. Son père, journaliste, fait le choix courageux d’exil pour offrir à sa fille un avenir plus serein en France. Direction Aubervilliers, en banlieue parisienne, là où s’écrira son histoire.

Élève qu’on dit “difficile”, Lyna a du mal avec l’autorité scolaire. Mais elle trouve quand même des alliés en route, notamment parmi ses profs, qui flairent déjà son potentiel. Petit à petit, elle trace sa route, bien décidé à imposer sa voix dans un monde de plus en plus ouvert à la diversité des récits.

Une vie qui brille… mais qui la fait douter

Aujourd’hui, Lyna ne se cache pas : tout roule professionnellement, ses films fonctionnent, son image inspire, et sa vie de couple avec Karim Benzema ne fait que renforcer son aura. Mais derrière les paillettes, l’actrice garde les pieds sur terre. Très lucide sur ses privilèges, elle admet vivre une certaine contradiction entre sa réussite et les valeurs dans lesquelles elle a grandi.

« Tous les jours, je culpabilise de bien gagner ma vie », confie-t-elle dans un élan de sincérité rare. Ce tiraillement, elle l’explique par son engagement passé.

Avant les tournages et les tapis rouges, elle bossait comme animatrice auprès de jeunes de quartiers populaires, ceux pour qui les rêves sont plus durs à atteindre. Et même si elle continue à militer, elle ressent une impuissance face à l’immensité de la tâche.

Loin de jouer la carte de la victime, elle assume pleinement son parcours et rend hommage à la force de sa famille. Elle raconte avec émotion le rôle de ses parents, et surtout de son père, qui a toujours tenu bon face à l’adversité : « Ils m’ont transmis la fierté, pas la plainte. » Une phrase qui claque comme une punchline de Star Academy saison 11, à méditer.

Avec Karim Benzema, une histoire discrète mais solide

C’était l’un des événements surprise du Festival de Cannes : leur apparition main dans la main sur la Croisette a secoué la planète people. Depuis quelque temps, Lyna Khoudri partage sa vie avec Karim Benzema, le célèbre footballeur au palmarès impressionnant… et au compte en banque qui suit.

Leur couple n’est pas du genre à faire l’étalage sur Instagram, mais quand elle en parle, Lyna ne cache ni son bonheur ni son admiration. Elle évoque une complicité sincère, basée sur le respect et la reconnaissance mutuelle. Pas simplement le footballeur star et la star du ciné, mais deux personnes issues de mondes différents et pourtant unies par des valeurs fortes.

Ce qui est sûr, c’est que dans un univers où les histoires people sont plus éphémères qu’un clash dans Les Cinquante, Lyna et Karim semblent écrire la leur avec beaucoup de sérieux. Une love story discrète mais pleine de sens, à l’image d’une actrice qui n’a pas fini de nous surprendre.