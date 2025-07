Fort Boyard : cette scène virale va vous faire exploser de rire

Philippe Etchebest et Ciryl Gane ne formaient pas le duo qu’on attendait, mais clairement celui dont Fort Boyard avait besoin ! Diffusé samedi soir, leur passage sur le célèbre Fort a apporté une bonne dose de muscles, d’humour et de complicité. Entre punchlines épiques, coups de poing légendaires et ambiance de folie, retour sur un épisode qui a tout cassé… littéralement.

Une équipe de choc entre marmites et marteaux

C’est l’un des moments les plus marquants de cette saison de Fort Boyard. D’un côté, Philippe Etchebest, chef cuisinier star et coach redoutable dans Top Chef. De l’autre, Ciryl Gane, le combattant de MMA qu’on ne présente plus, actuellement en pleine préparation pour son gros combat du 3 septembre contre Tai Tuivasa à Paris.

La rencontre entre le chef au coup de gueule facile et le sportif à la carrure de titan a fait des étincelles. Dès les premières épreuves, leur alchimie saute aux yeux. L’un place ses punchlines croustillantes, l’autre enchaîne les challenges avec aisance et sourire. Une complicité à la fois touchante et ultra divertissante, qui rappelle un peu les binômes explosifs qu’on a l’habitude de voir dans Les Cinquante.

À voir La fortune de Benzema dévoilée : Lyna Khoudri brise le silence et explique son malaise

BIM, la claque ! Ciryl Gane redéfinit la casse à la main

Vous pensiez avoir tout vu à Fort Boyard ? Attendez de revoir cette séquence devenue virale. Lors d’un défi de force face au redoutable Big Boo, Ciryl Gane devait casser une porte à l’aide d’un marteau. Facile, non ? Sauf que, plot twist : le combattant a décidé de poser l’arme… et de balancer un énorme coup de poing dans la porte direct.

Résultat ? Un Philippe Etchebest complètement en feu, qui s’emballe façon commentateur de l’UFC : “Casse la porte, casse la porte ! P’tin la droite là, BIM ! Il a deux enclumes !” Franchement, on se serait cru sur un ring tellement l’ambiance était électrique. À ce moment précis, le Fort s’est transformé en octogone, et les réseaux sociaux ont totalement validé.

Les tweets ont fusé, les vidéos tournent en boucle, et certains fans demandent même un spin-off avec les deux en mode duo d’enquêteurs ou aventuriers. Bref, c’est la régalade totale et ça passe crème auprès du public.

Philippe Etchebest, toujours au front… et en cuisine

Pas question de souffler pour le chef à l’œil perçant. Après son escapade musclée dans Fort Boyard, Philippe Etchebest enchaîne avec un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine, diffusé ce soir sur M6. Cette fois, cap sur Marseille, où il va tenter de sauver un resto qui galère sévère.

Le restaurant appartient à Antonio, un ancien skateur reconverti en restaurateur, oui vous avez bien lu, dont l’établissement souffre d’une gestion bancale et… d’une salle aussi vide que le frigo d’un étudiant à la fin du mois. Du coup, Etchebest débarque pour renverser la vapeur, comprendre ce qui cloche et réveiller tout le monde à coups de “Mais c’est pas possible !”.

À voir Évincée des Enfants de la télé, Laurence Boccolini répond avec émotion et rassure ses fans

Comme d’habitude, on s’attend à des tensions, des prises de conscience fortes, et peut-être un petit miracle gustatif avant la fin de l’épisode. Et si vous aimez les bonnes ondes, sachez que Ciryl Gane, de son côté, continue son marathon médiatique avec brio, posant récemment avec Teddy Riner pour une photo de champions.

Entre Fort Boyard, Cauchemar en cuisine et l’UFC Paris qui approche, notre duo explosif du week-end n’a clairement pas dit son dernier mot.