Intrigué par la fin de Squid Game ? Le spin-off US avec Cate Blanchett dévoile enfin sa clé

C’est officiel, le phénomène Squid Game n’a pas dit son dernier mot. Trois ans après sa déferlante mondiale, une version américaine est en préparation… et pas des moindres : David Fincher, le maître du thriller, est aux commandes. Avec Cate Blanchett en prime, ça sent déjà le chef-d’œuvre glaçant.

Squid Game US : une rumeur devenue réalité

Si tu pensais que l’engouement pour Squid Game s’était calmé après la saison 2, détrompe-toi. Depuis octobre 2024, les spéculations vont bon train sur un spin-off américain supervisé par David Fincher, le réalisateur oscarisé derrière Gone Girl, Seven ou encore Mindhunter (oui, rien que ça). Autant dire que niveau ambiance sombre et personnages tordus, il s’y connaît.

Ce projet, gardé ultra confidentiel pendant des mois, a commencé à prendre forme avec une scène intrigante dans le final de la saison 3. Et c’est là que la hype a explosé : Cate Blanchett, en personne, est apparue à l’écran. Pas dans n’importe quel rôle : elle incarne ni plus ni moins que le Recruteur américain… version glam et glaçante à la fois.

Cate Blanchett, le twist pépite du spin-off

Souviens-toi du fameux Recruteur joué par Gong Yoo, celui qui collait des baffes pendant des parties de ddakji dans le métro sud-coréen. Eh bien, c’est ce rôle-là que reprise Cate Blanchett, façon L.A. stylée et mystérieuse. Avec son aura magnétique (on parle quand même d’une actrice doublement oscarisée), elle incarne à la perfection le malaise chic à l’américaine.

Le créateur original de la série, Hwang Dong-hyuk, n’a pas hésité à valider ce choix audacieux : “Une femme pour incarner le recruteur, c’est plus dramatique, plus intrigant. Et Cate Blanchett… qui ne l’aime pas ?”. Franchement, c’est pépite. On a déjà des frissons rien qu’à imaginer les candidats se faire manipuler par son regard glacial et ses sourires en coin.

Un univers repensé à la sauce Fincher ?

David Fincher, ce n’est pas le genre à faire dans la demi-mesure. Son style ultra léché et tordu risque de coller parfaitement à l’univers de Squid Game. Alors bien sûr, on ne sait pas encore grand-chose sur le scénario, mais on peut s’attendre à un mélange bien dark entre critique sociale, jeux psychologiques extrêmes et esthétique chirurgicale.

Le fait que tout se passe à Los Angeles promet aussi un changement total de décor. Exit les dortoirs pastel et les masques roses, bonjour les néons californiens et les ruelles inquiétantes. Un petit goût de Black Mirror, un zeste de Fight Club, et un soupçon de Hunger Games version adulte… on valide direct.

Date de sortie, casting, mystères : ce qu’on sait déjà

Ce que les infos révèlent pour le moment :

La série s’intitulera Squid Game US (nom temporaire)

Sortie prévue en 2027 sur Netflix

Cate Blanchett y jouera le Recruteur américain

Un casting encore top secret mais “prestigieux” selon des sources proches de la prod

David Fincher superviserait à la fois la direction artistique et la production

En attendant, les fans de téléréalité malsaine vont pouvoir se rabattre sur la deuxième saison de Squid Game : The Challenge, prévue pour l’automne prochain. Rien de mieux pour patienter devant des rebondissements dignes de Secret Story, version survie extrême.