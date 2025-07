Élimination d’Émilien en vue : comment compte-t-il utiliser ses millions d’euros ?

Depuis le mois de septembre 2023, Émilien enchaîne les victoires dans « Les 12 coups de midi » et fait exploser tous les compteurs. Avec plus de 2,5 millions d’euros en poche, il devient le plus grand gagnant de l’histoire des jeux télé français. Rien que ça. Mais que compte-t-il faire avec tout cet argent ? Spoiler alert : pas de Lamborghini en vue.

Un parcours hors normes qui affole les compteurs

Depuis sa première apparition dans l’émission culte de TF1, Émilien a vécu une ascension fulgurante. En accumulant les bons coups et les étoiles mystérieuses comme un pro du Monopoly, il est désormais à la tête d’une cagnotte hallucinante de 2 555 381 euros. Et on ne parle même pas des dizaines de cadeaux gagnés sur le plateau.

À seulement 20 ans, le jeune Vendéen pulvérise le record de Bruno, ex-grand maître de midi, et marque l’histoire des jeux télé français. À ce stade, les victoires s’enchaînent comme des épisodes de Koh Lanta : intenses et imprévisibles. Mais contrairement aux aventuriers qui dorment sur des bambous, Émilien repart chaque jour un peu plus riche.

Des projets plein la tête mais les pieds sur terre

Interviewé par Jean-Luc Reichmann, Émilien est resté fidèle à lui-même : posé, réfléchi et sans aucune prise de melon. Quand l’animateur lui demande ce qu’il prévoit avec cette montagne de pognon, il répond tout simplement qu’il veut « prendre le temps de réfléchir » et « faire les choses bien ». Oui, oui, même avec deux millions sur le compte, il reste zen.

Loin des clichés du nouveau riche, Émilien n’a pas prévu de tout claquer dans un palace à Dubaï ou une villa à Saint-Tropez. Son envie ? Faire plaisir à ses proches. Une jolie leçon de modestie dans un monde où l’on voit souvent des candidats de téléréalité s’emballer dès leur premier placement de produit.

Une transition à venir après une épopée historique

Après 640 participations (rien que ça), Émilien reste lucide sur la suite. Il admet que tout cela dépasse un peu ses attentes et qu’il lui faudra un moment pour “atterrir” une fois l’émission terminée. Un peu comme au retour d’une grosse finale de Secret Story, il va devoir se réhabituer à une vie sans spot lumineux ni ambiance plateau.

Selon les infos dévoilées par le journaliste Clément Garin, la fin de cette aventure serait pour bientôt : l’élimination d’Émilien serait attendue début juillet. De quoi laisser le temps de célébrer encore quelques victoires avant de tourner la page et commencer un nouveau chapitre.

Mais pas de panique, avec une telle maturité et une cagnotte XXL, on peut parier que la suite s’annonce pépite.

