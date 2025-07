Squid Game saison 2 terminée ? 5 séries chocs pour combler le vide

Trois ans après la première saison, Squid Game a fait un come-back fracassant sur Netflix le 26 décembre 2024. Résultat ? La série a explosé tous les scores, détrônant même l’ultra populaire Wednesday dès sa première semaine. Pour les fans toujours en manque de sensations fortes, voici les autres perles du genre à binge-watcher sans tarder.

Sweet Home : quand l’horreur s’invite à la maison

On commence fort avec Sweet Home, série coréenne bien dark et bien stylée, qui donne des frissons dans le dos. On suit Cha Hyun-su, ado antisocial et paumé, qui doit survivre enfermé dans un immeuble glauque infesté de monstres… qui étaient humains deux heures avant. Ambiance.

Visuellement, c’est une claque. Entre jump scares millimétrés et mise en scène quasi ciné, la série t’installe direct dans une vibe post-apocalyptique à la Squid Game, version horreur psychologique. Et niveau tension, ça monte crescendo : plus question de savoir si un perso va survivre, mais plutôt comment il va perdre la tête. Bref, c’est pépite pour les amateurs d’angoisse et de dilemmes moraux bien sales.

Bet : les jeux du pouvoir version lycée

Plus stylée que traumatisante, la série Bet, imaginée par Simon Barry, se joue des codes du lycée élitiste pour t’emmener dans une guerre froide de statuts sociaux. Les élèves évoluent en misant, littéralement, leur avenir, leur honneur et parfois bien plus.

Mention spéciale à Miku Martineau, révélée au grand public grâce à ce rôle de lycéenne badass qui vient foutre le feu à un système bien huilé. C’est un peu le mélange improbable entre Elite et le Squid Game du cerveau. Pas besoin de flingues quand les humiliations et les manipulations font aussi mal.

All of Us Are Dead : alerte zombie

Ici, on passe carrément en mode chaos. Dans All of Us Are Dead, un lycée devient épicentre d’une pandémie zombie après une expérience scientifique qui a (évidemment) mal tourné. Résultat : les ados doivent survivre sans adulte, sans plan… et sans pause pipi.

Le rythme est ultra nerveux et les choix que doivent faire les personnages sont trash. Tu veux sauver ton pote ou toi-même ? Tu pardonnes les erreurs… ou tu les élimines ? Clairement, on n’est pas là pour se détendre. Si tu as kiffé l’intensité de Squid Game et les retournements en mode “non mais ils n’ont pas osé !”, cette série va passer crème dans ta watchlist.

Alice in Borderland : Tokyo level hardcore

C’est un Tokyo alternatif et bien chelou, genre t’y cliques pas deux fois sur Booking. Le pitch ? Des gens se réveillent dans cette version parallèle où chaque jour, ils doivent réussir des jeux mortels pour continuer à respirer.

C’est une série japonaise tirée du manga culte de Haro Aso, et franchement, l’ambiance est ouf. Esthétique léchée, épreuves sadiques, alliances de circonstance qui dégénèrent… On sent bien l’inspi directe de Squid Game, mais avec un côté encore plus mindfuck. Si tu aimes les intrigues de fou et les trahisons dignes des stratégies bien sournoises de Koh Lanta, fonce.

The 8 Show : argent facile, mais pas gratos

Voilà un petit bijou tout droit sorti de l’univers des webtoons coréens qui compile Money Game et Pie Game. Dans The 8 Show, huit inconnus vivent enfermés dans un immeuble où chaque minute leur est payée. Facile ? Pas vraiment. Surtout quand certains vivent la dolce vita… et d’autres galèrent pour avoir une couverture.

C’est là que ça clashe sévère : les inégalités explosent, les alliances foireuses pleuvent, et on voit comment l’obsession du cash peut te rendre aussi toxique qu’un ex dans Les Marseillais. Avec une tension psy brillante et une ambiance huis clos ultra efficace, cette série coche toutes les cases Squid Game-friendly. À ne pas regarder si tu risques de devenir parano avec ton coloc, on sait jamais.

À retenir pour les fans inconditionnels de Squid Game

Si ta série coup de cœur te manque déjà, voici un récap’ rapide des shows à ne pas louper :

Pour une ambiance angoissante et des créatures flippantes : Sweet Home

et des : Sweet Home Pour des manigances d’ado et du drama bien ficelé : Bet

et du : Bet Pour du zombie en mode survie brutale : All of Us Are Dead

en mode : All of Us Are Dead Pour un délire mental où chaque jeu peut te buter : Alice in Borderland

où chaque : Alice in Borderland Pour du capitalisme sous stéroïdes dans un immeuble chelou : The 8 Show

Bref, que tu sois team horreur, stratégie ou bagarre mentale, il y a forcément une série qui va te mettre bien… ou te retourner le cerveau.