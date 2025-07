Exclusion surprise dans Les Cinquante : pourquoi Kelly Vandermyns a été virée dès le début du tournage

À peine lancé, le tournage de la quatrième saison des Cinquante fait déjà des vagues. Une candidate a été purement et simplement virée du château, et pas pour une simple engueulade ! Accusée de vol et de tricherie, elle quitte l’aventure sur fond de scandale. Ambiance électrique dès le premier épisode !

Kelly Vandermyns, out pour vol et iPhone planqué

Kelly Vandermyns, connue pour ses apparitions sulfureuses dans L’Île de la Tentation, ne fera finalement pas partie de l’aventure cette saison. Selon les infos croustillantes dénichées par le blogueur très bien renseigné Aqababe, la candidate aurait été prise la main dans le sac.

Littéralement.

Elle est soupçonnée d’avoir volé plusieurs bouteilles d’alcool dans les cuisines de la prod. Et comme si ça ne suffisait pas, un second téléphone aurait été retrouvé planqué dans ses affaires !

Ce fameux iPhone en rab, non déclaré à l’arrivée, soulève de grosses questions. Dans un programme où l’isolement est la règle d’or, ce genre d’écart, c’est niet. Les candidats doivent remettre tous leurs téléphones à l’équipe dès le début du tournage : pas de textos, pas de stories, pas de TikTok. Ce mobile clandestin laisse donc penser à une tentative de triche, voire de contact avec l’extérieur… et ça, c’est pas passé crème auprès de la prod.

Deux rivales à l’origine de la dénonciation

Autre twist dans ce drama version Les Cinquante : ce ne serait pas la prod qui aurait découvert le poteau rose toute seule. D’après Aqababe toujours, ce sont deux autres candidates emblématiques, Julia Paredes et Manon Van, qui auraient alerté l’équipe sur le comportement étrange de Kelly.

Alors, véritable acte de loyauté envers le jeu ou coup monté pour éliminer une concurrente un peu trop visible ?

Les internautes sont partagés. Une partie des fans saluent leur honnêteté, pendant que d’autres soupçonnent une petite manigance histoire de prendre de l’avance dans le jeu. Connaissant les stratégies de certains candidats (coucou Les Marseillais vs Le Reste du Monde), tout est possible.

Une prod silencieuse, mais un buzz bien réel

Comme à son habitude, la production reste muette comme une tombe. Pas de communiqué, pas d’explication officielle. Juste un énorme silence qui rend cette affaire encore plus intrigante pour les fans. Et forcément, les réseaux s’enflamment.

Sur X (anciennement Twitter) et Instagram, les commentaires vont bon train : certains réclament des preuves, d’autres rejettent l’info, et les théories du complot fleurissent à la chaîne. Bref, ce soap-opéra made in W9 commence sur les chapeaux de roues avant même la diffusion.

Un casting qui promet du très lourd

Malgré ce coup de théâtre, la saison 4 des Cinquante s’annonce explosive. Le casting balance entre figures cultes et petits nouveaux, et ça risque de partir en feu d’artifice dès les premières épreuves.

Parmi les noms confirmés :

Haneia Maurer , grande habituée des dramas

, grande habituée des dramas Cindy Sanders , qu’on a hâte de voir en terrain stratégique

, qu’on a hâte de voir en terrain stratégique Eva Ducci , toujours prête à tacler les faux-semblants

, toujours prête à tacler les faux-semblants Laura Lempika , de retour pour briller

, de retour pour briller Kelly Helard , candidate historique qui promet du lourd

, candidate historique qui promet du lourd Martika Caringella , douceur apparente mais cerveau affûté

, douceur apparente mais cerveau affûté Zizou et Ania, influenceurs TikTok prêts pour le grand frisson

Ce ménage de stars et d’influenceurs, ça sent déjà les alliances foireuses, les trahisons XXL et les clashs qui vont buzzer partout. Bref, cette nouvelle édition des Cinquante pourrait bien détrôner Love Island dans les stories des candidats. Affaire à suivre de très près !