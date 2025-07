Vol du costume de Pandi Panda : pourquoi Chantal Goya ne peut plus chanter son tube culte

Un drame se joue en coulisses du monde féerique de Chantal Goya : la tête emblématique de Pandi Panda a disparu. Volée après un gala à Sausheim, cette pièce maîtresse de ses spectacles laisse un vide immense, au point d’empêcher la chanteuse d’interpréter son tube adoré. À 83 ans, l’artiste n’a pas dit son dernier mot et porte plainte.

La tête volée de Pandi Panda : le choc après le spectacle

C’est après un gala près de Mulhouse que tout a basculé. Le 25 juin, Chantal Goya poste un message alarmant sur les réseaux sociaux : la tête de Pandi Panda, son célèbre panda en peluche géant, a été dérobée. Une effraction aurait eu lieu dans les heures suivant la représentation, dans un espace technique de la salle de spectacle.

Au départ, l’artiste espérait sans doute que le voleur ait juste eu un petit moment de folie et veuille rendre l’objet rapidement. Malheureusement, aucune trace du panda à l’horizon.

Résultat : le producteur de la chanteuse a confirmé le 1er juillet avoir déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Buzançais, dans le département de l’Indre.

Chantal Goya en plein chagrin artistique

Les fans de longue date savent à quel point Pandi Panda n’est pas qu’un costume pour Chantal. Il est au cœur de ses spectacles depuis plus de 40 ans. Son absence est donc un vrai crève-cœur. Résultat immédiat : impossible de chanter « Pandi Panda » sans lui. Et vu que cette chanson est LE moment fort de chaque représentation, le public aussi se retrouve orphelin.

Mais ce qui la touche encore plus, c’est la symbolique. Pandi Panda n’est pas juste un personnage mignon : il incarne un message écolo pour les plus petits. Chantal Goya utilisait le costume pour aborder la question de la planète, expliquant que protéger le panda, c’est protéger la Terre. Résultat ? Des enfants émerveillés… et une standing ovation à tous les coups. Bref, du pur Chantal Goya comme on l’aime.

Une carrière inattendue mais féerique

Et dire qu’à la base, elle ne voulait même pas chanter ! Si Chantal Goya est devenue une icône des années 80 pour toute une génération, c’est presque par accident. Ce tournant magique s’est produit quand elle a remplacé Brigitte Bardot pour interpréter « Adieu, les petits foulards ».

C’est là que tout commence : les chansons, les décors magiques, les duos avec des marionnettes géantes… la totale.

Derrière tout ça, son mari Jean-Jacques est omniprésent. C’est lui le cerveau artistique, le conseiller perso et le compagnon de scène. Leur duo fonctionne si bien… qu’ils dorment dans des chambres différentes ! La faute aux ronflements de monsieur, selon Chantal, qui s’en amuse aujourd’hui avec autodérision.

Une maison-musée remplie de souvenirs

Depuis plusieurs années, la chanteuse vit dans une maison près de Châteauroux, dans l’Indre. Et attention, c’est pas juste une petite maison de campagne tranquille. Elle a transformé ce cocon en un véritable musée personnel. Tous ses costumes de scène, accessoires, décors mythiques sont là, précieusement conservés. L’ensemble provient d’un ancien hangar parisien réaménagé pour préserver cette mémoire magique.

Alors forcément, le vol du costume de Pandi Panda, c’est beaucoup plus qu’une simple disparition. C’est comme si on avait amputé un bout de son histoire. Pour la star, c’est aussi une partie de son enfance scénique qui s’évapore.

Et pour ses fans ? Un vide énorme dans leurs souvenirs enchantés.

Et entre nous, qui aurait cru que Pandi Panda se retrouverait au cœur d’un affaire aussi sérieuse ? C’est un peu comme si les téléspectateurs de Star Academy voyaient la célèbre porte rouge disparaître en douce, impensable.