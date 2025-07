Comment Matthieu tourne sa rupture avec humour sur Instagram : vous allez mourir de rire

Coup de tonnerre chez les fans de « Mariés au premier regard » : Laure et Matthieu, l’un des couples les plus emblématiques de l’émission, se séparent après quatre ans d’amour et deux beaux enfants. Une annonce émouvante relayée sur Instagram, où les deux ex-amoureux ont partagé leur nouvelle réalité avec sincérité et, pour Matthieu, un bon brin d’humour.

Une compatibilité de départ presque parfaite, mais…

Rappelez-vous, en 2020, Laure et Matthieu s’étaient dits « oui » devant la France entière grâce au concept surprenant de l’émission de M6. Compatibles à 79 % d’après les experts, ils semblaient destinés à filer le parfait amour. À l’écran comme dans la vraie vie, leur complicité sautait aux yeux, et leur alchimie avait fait rêver des milliers de téléspectateurs.

Leur histoire avait tout du conte de fées version téléréalité, un peu comme Benoît et Jesta dans Koh Lanta, mais version « love & science ».

Après quatre ans de mariage et la naissance de deux enfants, les amoureux ont décidé de tourner la page. Une décision à contrecœur, au terme d’un long cheminement personnel et de signes avant-coureurs que certains fans attentifs avaient déjà captés. Les plus beaux départs n’assurent pas toujours des fins heureuses pour autant, et leur relation n’a pas résisté à l’épreuve du temps.

C’est Laure qui a pris les devants en dévoilant la rupture sur Instagram.

Dans une story touchante, elle confie avoir voulu sauver leur couple à tout prix, jusqu’à s’oublier elle-même dans l’équation. Elle parle de pression mentale accrue, d’un déséquilibre trop important entre eux, et d’une relation fragilisée par le poids du quotidien.

Matthieu choisit l’humour pour panser les blessures

On le sait, dans la vie, y’a ceux qui pleurent en silence sous la couette, et puis y’a Matthieu. Plutôt que de sombrer dans le mélodrame, l’ex-candidat a opté pour l’auto-dérision façon sketch Insta bien senti. Dans une vidéo qui a bien buzzé, il se met en scène en pleine séance d’auto-conseil post-rupture, et il faut avouer que c’est pépite de second degré.

Il balance des vannes bien placées, notamment sur Laure « partie nager avec Florent Manaudou », et pousse la blague jusqu’à jouer plusieurs personnages. Mention spéciale à sa parodie hilarante de discussion avec le youtubeur Michou sur les hauts et les bas de sa love story avec Elsa Bois, candidate de « Danse avec les stars ».

Un message derrière la vanne : garder le sourire même quand ça pique

Derrière ses délires sur Insta, on capte quand même un truc plus profond. Oui, ça clashe sévère parfois dans la vie de couple. Oui, ça fait mal. Mais oui aussi, on peut en rire et avancer sans se perdre. Matthieu envoie une vibe super positive à sa communauté : même le cœur brisé, on peut sortir un sketch LOL et libérateur.

En résumé, leur histoire n’a pas eu la fin qu’on espérait, mais ils écrivent chacun leur nouveau chapitre avec sincérité et – dans le cas de Matthieu – avec des punchlines bien senties. Comme quoi, même un « match à 79 % » n’est pas à l’épreuve du réel.