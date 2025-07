Squid Game saison 3 disponible : où et comment la voir en streaming ?

Accrochez-vous, car la série événements Squid Game vient de tirer sa révérence. Depuis le 27 juin, la saison 3 est dispo en exclu et boucle (enfin !) l’histoire de Gi-Hun et des épreuves glaçantes qui ont scotché des millions de fans à leur écran. 6 épisodes intenses, sombres et carrément addictifs sont au programme.

Comment regarder Squid Game saison 3 ?

Si vous voulez tout savoir sur ce qu’il se passe (et qui fait quoi à qui), il va falloir passer à la caisse. Mais pas de panique, Netflix propose plusieurs offres selon vos envies et votre budget :

L’abonnement Standard avec pubs : 7,99 €/mois

avec pubs : 7,99 €/mois L’abonnement Standard sans pub : 14,99 €/mois

sans pub : 14,99 €/mois L’abonnement Premium : 21,99 €/mois

Alors oui, c’est un petit investissement, mais honnêtement, pour voir comment cette série culte se termine, ça passe crème.

Une ultime saison pleine de tensions

Cette dernière salve commence direct là où on s’était arrêtés : le fameux vote décisif, qui avait mis le feu aux poudres entre deux clans bien opposés. Et spoiler alert non, en fait on va éviter, mais disons que les dortoirs ont pris cher… Entre confrontations musclées et ambiance de guerre froide, plusieurs participants y ont laissé leur peau, y compris Jung-Bae, le pote fidèle de Gi-Hun. Autant vous dire que c’est pas la joie, et que la tension est au max dès le premier épisode.

Perdu, mais surtout remonté comme jamais, Gi-Hun est prêt à en découdre contre le cerveau des jeux, toujours aussi opaque et mystérieux. Ce maître du jeu n’a évidemment rien perdu de sa capacité à manipuler tout le monde dans l’ombre. Seul hic : Gi-Hun ignore toujours qui se cache derrière ce masque… mais on sent bien qu’il est à deux doigts de découvrir la vérité.

Gi-Hun : de survivant à justicier

Tout au long de cette saison 3, Gi-Hun évolue (encore) en mode survie, mais cette fois, il a un objectif clair : arrêter définitivement le cercle vicieux de ces épreuves morbides. Il n’est plus là juste pour s’en sortir vivant, il est là pour mettre fin à cette folie. On assiste donc à un vrai tournant dans son histoire, à la fois touchant, très humain, et parfois carrément flippant.

L’ambiance est toujours aussi oppressante et visuellement léchée, avec une mise en scène soignée qui alterne entre décors glaçants et scènes d’action dignes des plus grosses prods. Si vous étiez à fond dans la Star Academy pour le drama, là, on est carrément sur du niveau expert en manipulation émotionnelle. Et croyez-moi, ça clashe sévère.

Une fin à la hauteur des attentes ?

Sans trop vous en dire, disons juste que cette saison 3 répond à beaucoup de questions, tout en laissant planer un léger doute pour les plus observateurs d’entre vous. Le créateur Hwang Dong-Hyeok a réussi le pari dingue de conclure l’histoire tout en gardant la tension intacte, et ça, c’est pas donné à tout le monde.

Que vous soyez là depuis le jour 1 ou que vous ayez découvert la série sur le tard (oui, on voit les binge watchers du week-end), cette saison finale coche toutes les cases : suspense, émotion, retournements de situation… Bref, de quoi nourrir les discussions pendant des semaines.