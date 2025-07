Trop jeune pour diriger ? La mise en garde cinglante de Sarkozy à Bardella

Jordan Bardella a enfin obtenu ce qu’il voulait : une rencontre avec Nicolas Sarkozy. C’est dans les bureaux feutrés de la rue de Miromesnil que les deux hommes ont échangé le 1er juillet, lors d’un entretien qualifié de « courtois et chaleureux ». Mais derrière le sourire poli de l’ancien président, une mise en garde bien sentie plane toujours…

Une rencontre très attendue chez Bardella

Jordan Bardella ne s’en cache pas : Nicolas Sarkozy est l’un de ses modèles politiques. Depuis plusieurs mois, il multipliait les clins d’œil à l’ancien chef de l’État, entre dédicaces d’ouvrage et photo de sa campagne de 2007 bien en vue sur son bureau.

Objectif ? Gagner un peu de légitimité en se rapprochant de la droite classique façon Les Républicains, pour élargir sa fanbase.

C’est donc avec le sourire que Bardella est allé à la rencontre de Sarkozy, heureux d’échanger autour de « la situation de la France ». Selon Le Parisien, l’entretien a duré une bonne heure et s’est déroulé dans un esprit très cordial. Mais attention, ambiance « cordial » ne veut pas dire feu vert total…

Chez Les Républicains, ça panique un peu

Cette entrevue entre Sarkozy et Bardella a fait grincer quelques dents chez Les Républicains. Plusieurs cadres du parti s’inquiètent de voir un ancien président tendre la main à la nouvelle star du Rassemblement National. L’un d’eux a même confié, un brin dramatique : « C’est comme un baiser de la mort pour nous ». Autant dire que s’il existe une photo de cette rencontre, certains seraient prêts à prier pour qu’elle ne fuite jamais.

Il faut dire que, si Marine Le Pen avait demandé un entretien avec Sarkozy, la réponse aurait probablement été un non catégorique. Ce traitement de faveur réservé à Bardella fait donc l’effet d’un mini-séisme stratégique à droite. Une sorte de Koh-Lanta version politique, où les alliances se font et se défont sans que personne ne voie venir les éliminations.

Sarkozy, vraiment séduit par Bardella ? Pas si sûr…

Malgré cette rencontre qui paraît symbolique, il faut se souvenir que Nicolas Sarkozy n’a jamais été tendre avec Jordan Bardella. Ces derniers mois, l’ancien président ne s’est pas gêné pour balancer des punchlines bien senties sur le jeune dirigeant frontiste. À commencer par celle-ci : « Se mettre dans les roues d’un jeune homme de 28 ans, c’est risqué. S’il réussit, vous ne récupérerez jamais la place, et s’il se plante, il vous entraîne avec lui. »

Et la suite est tout aussi savoureuse. Selon Sarkozy, Bardella « n’a jamais rien géré » de sa vie et il continue de douter qu’« on puisse conduire la France quand on est si jeune et sans expérience ». Bref, entre les lignes, le verdict est clair : Bardella, pour l’instant, c’est non merci.

Du coup, que faut-il vraiment retenir de cette rencontre ? Simple mise au point sans conséquence, message à peine voilé à la droite classique, ou amorce d’un virage stratégique chez Sarkozy ? Pour l’instant, mystère total.

Mais une chose est sûre : avec cette entrevue, Bardella gagne en visibilité et continue de tisser sa toile. Un peu comme dans Secret Story, où un petit rapprochement peut changer tout l’équilibre du jeu en deux épisodes seulement. Affaire à suivre… sans perdre une miette.