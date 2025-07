Virgilia Hess quitte BFMTV après son cancer : son nouveau départ à La Réunion

Décidément, BFMTV enchaîne les départs marquants. Après le transfert choc de Benjamin Duhamel vers France Inter, c’est au tour de Virgilia Hess de faire ses adieux à la chaîne d’info en continu. Sur Instagram, la présentatrice météo annonce qu’elle quitte Paris et son poste pour écrire un nouveau chapitre à La Réunion, avec sa petite famille.

Bye bye BFMTV, bonjour l’océan Indien

Ceux qui suivaient la météo sur BFMTV depuis plusieurs années connaissaient bien Virgilia Hess. Son sourire et sa voix douce rythmaient nos matinées, même quand la pluie ruinait nos week-ends. Mais aujourd’hui, cette journaliste passionnée tire sa révérence.

Dans un long message publié sur Instagram, elle explique avoir pris une décision importante : quitter la capitale pour s’installer à La Réunion. Direction l’île paradisiaque, où elle va continuer son métier de cœur en rejoignant prochainement Antenne Réunion. Oui oui, elle reste à l’antenne, histoire de ne pas trop nous manquer.

Elle parle avec émotion de son aventure à BFMTV, qu’elle qualifie de « métiers de rêve« , mais affirme que le temps est venu pour elle de se recentrer sur ses priorités. Spoiler alert : vivre pleinement, en famille, et au soleil. Franchement, on valide.

À voir Solstice de juin 2025 : comment profiter du portail énergétique du Cancer pour se recentrer

Un parcours bouleversant… et ultra courageux

Ce départ n’a rien d’un simple changement pro.

Derrière cette nouvelle vie, se cache une histoire forte, que Virgilia a choisie de partager. En mars 2023, alors qu’elle est enceinte de six mois, elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Le choc est immense. Commence alors une période compliquée, faite de traitements lourds et de montagnes russes émotionnelles. Elle subit chimiothérapie, opérations, tout en accueillant son bébé dans ce contexte ultra éprouvant.

Aujourd’hui, la jeune maman déclare avec fierté et émotion être « guérie« . Une phrase pleine de lumière après tant d’ombre. Elle rend hommage à son entourage, à son chéri, à sa famille et à ses amis, mais aussi à toutes les personnes concernées par cette maladie. Clairement, elle est devenue un vrai symbole de force et de résilience.

Un nouveau chapitre loin de la grisaille parisienne

Dans son message touchant, Virgilia écrit qu’elle a tout quitté. Son job, sa ville, sa routine. Pour quoi ? Pour une vie plus douce, plus proche de ses rêves. Elle, son compagnon et leur bébé s’envolent pour La Réunion, où une nouvelle aventure pro et perso les attend.

Là-bas, elle continuera de faire ce qu’elle aime : informer et transmettre. Mais dans un tout autre cadre, beaucoup plus zen. La ville, les studios parisiens et les files d’attente à la boulangerie, c’est fini. Place aux plages, à la nature, aux sourires réunionnais et à un quotidien apaisé.

À voir Détecté tôt, le cancer du sein de Jessie J relance l’espoir et inspire ses fans

Et franchement, on la comprend. Après avoir traversé un tumulte pareil, qui ne rêverait pas d’un grand reset ? Même dans les Marseillais, on n’a pas vu une reconversion aussi radicale depuis le départ de Julien vers la paternité and chill.

En tout cas, on lui souhaite le meilleur. Et pour les matins pluvieux sans elle sur BFMTV, bon courage.