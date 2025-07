Salaires inégaux dans Squid Game ? Voici les montants exacts révélés pour chaque acteur

Ils en ont fait du chemin depuis leur survie sanglante dans Squid Game. De comédiens populaires en Corée à stars internationales, les acteurs du show ont vu leur cachet grimper en flèche. Alors, qui est le mieux payé du lot et combien ça rapporte vraiment de jouer à la marelle version mortelle ? Spoiler : certains ont touché le jackpot, d’autres beaucoup moins.

Les stars de Squid Game ont le compte en banque qui flambe

On commence avec Lee Jung-jae, aka le joueur 456, notre héros paumé devenu bourreau repenti. Pour lui, le succès s’est traduit directement sur le relevé bancaire. Lors de la première saison, il a touché 344 000 dollars par épisode. Déjà pas mal, non ? Mais attendez de voir la suite. Pour les saisons 2 et 3, son cachet est monté d’un cran monumental pour atteindre carrément un million de dollars par épisode.

Résultat des courses : un petit pactole de 1,696 million de billets verts. Autant dire que le costume rouge lui va plutôt bien au portefeuille.

Juste derrière lui, on retrouve Lee Byung Hun, le très mystérieux Homme en noir qu’on a vu surgir tardivement et qui, visiblement, ne faisait pas juste flipper les joueurs… mais aussi les producteurs vu son tarif. Son salaire a doublé, passant de 100 000 à 200 000 dollars par épisode. Et avec davantage de temps d’écran (et de yeux de spectateurs rivés sur son masque), il aurait amassé environ 3,5 millions de dollars. Ça passe crème.

Le troisième du podium, c’est Wi Ha Joon, notre inspecteur infiltré préféré. Lui aussi a commencé avec un joli 100 000 dollars par apparition, monté à 150 000 dollars pour les suites. Mais attention, gros flou artistique sur son revenu total.

Certains rapports parlent d’un simple 28 500 dollars. WTF ? Erreur de calcul ou différences de contrats ? Mystère.

Des rôles marquants mais des salaires inégaux

Impossible de parler de Squid Game sans évoquer les membres inoubliables du jeu. Park Hae Soo, alias Sang-woo, le trader sans scrupules mais ultra charismatique, et HoYeon Jung, notre Se-byeok rebelle et émouvante, ex-aequo à la quatrième place côté salaire. Ils auraient chacun touché 200 000 dollars par épisode. Multipliez par neuf épisodes, et bim, 1,8 million chacun. C’est pépite.

Mais tous les membres du casting n’ont pas été logés à la même enseigne. O Yeong Su, le joueur numéro 1, ce papi qu’on pensait inoffensif (grosse erreur), n’aurait reçu que 1 200 dollars par épisode. Soit un total de 14 000 dollars sur toute la saison. Sauf que certaines sources lâchent plutôt 180 000 dollars au total, ce qui est ultra incohérent. Bref… de quoi faire tourner les calculatrices.

Heo Sung-tae, aka le terrifiant joueur 101, aurait lui empoché 900 000 dollars pour sa prestation inquiétante, à raison de 100 000 dollars par épisode. Là au moins, les chiffres tournent rond.

Quant aux rôles secondaires mais pas moins importants comme Jo Yu Ri, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun ou Kang Ae Sim, ils auraient touché chacun autour de 50 000 dollars par épisode. Donc avec treize épisodes au compteur, on parle potentiellement de 650 000 dollars. De quoi se refaire une petite vie tranquille. Ou s’inscrire à Love Island pour dépenser cet argent façon villa de rêve.

Entre jackpot et mini cachet : les coulisses d’une série à gros succès

Ces révélations soulignent une réalité bien connue côté coulisses : le succès d’une série ne garantit pas la même valorisation pour tout le monde. La renommée de l’acteur, l’importance du rôle ou la négociation du contrat jouent à fond.

Et puis, avec Squid Game devenu phénomène mondial, les regards se portent aussi sur ces inégalités salariales. Comment expliquer qu’un même acteur touche 1,2K ou un million par épisode sur un même tournage ? Clairement, dans le game des contrats, certains savent mieux jouer que d’autres.

Reste à voir si ces écarts seront corrigés dans les saisons à venir… ou si d’autres survivants du casting vont faire grimper leur prix eux aussi. En tout cas, même si tout le monde n’a pas gagné la partie à l’écran, certains s’en sortent plutôt bien côté comptes en banque. Ça, c’est sûr.