Voici comment voir gratuitement Nous, les menteurs en stream

Si vous avez adoré passer votre adolescence à dévorer des romans pleins de secrets et de rebondissements, préparez-vous à replonger dans le drama avec « Nous, les menteurs ». L’adaptation tant attendue du roman culte d’E. Lockhart arrive enfin sur nos écrans et c’est clairement à ne pas rater.

Comment voir « Nous, les menteurs » sans se ruiner

Bonne nouvelle si ton budget séries est un peu serré en ce moment : Prime Video propose un mois d’essai gratuit. Tu peux donc binge la série à ton rythme, sans sortir un centime de ta poche (à condition de penser à désactiver ton abonnement avant la fin de la période d’essai, of course).

Ensuite, si Prime te plaît (y a du monde au balcon avec Love Island ou la nouvelle saison de The Boys qui déboîte), l’abonnement reste abordable : 6,99 euros par mois ou 69,90 euros pour un an. Pas mal pour un été placé sous le signe des mystères haut de gamme… à suivre depuis son canap’.

C’est pépite, y’a pas à dire.

Un roman culte devenu série accro

Sorti en 2015, le roman signé E. Lockhart a été un vrai petit phénomène chez les jeunes (et un peu moins jeunes aussi, avouons-le). Il mélange à la perfection drame familial, romance d’été et suspense haletant.

Le pitch ? Une ado richissime, une île privée, un groupe d’amis très serré surnommé Les Menteurs… et un accident qui change tout.

Le livre nous avait déjà retourné le cerveau avec ses révélations au compte-gouttes et son ambiance envoûtante. Bonne nouvelle, la série semble garder cette vibe intense, tout en nous offrant des visuels de rêve, du drama à gogo et un casting bien ficelé.

Un casting qui envoie du lourd

On retrouve en tête d’affiche Emily Alyn Lind, qu’on avait déjà vue dans la version rebootée de Gossip Girl. Elle incarne Cadence Sinclair Eastman, l’héroïne qu’on va suivre tout au long de la série pendant ses vacances d’été sur l’île familiale. Au programme : plages paradisiaques, histoires de cœur et ambiance sombre qu’elle n’y paraît.

À ses côtés, on retrouve également Mamie Gummer (oui oui, la fille de Meryl Streep), Caitlin Fitzgerald, Rahul Kohli (qu’on a adoré dans The Haunting of Bly Manor) ou encore David Morse. Une brochette d’acteurs bien choisie pour faire monter la tension et donner vie à la dynastie Sinclair comme il se doit.

L’esprit Elite croise Pretty Little Liars, et on est carrément là pour

Si vous avez kiffé Elite pour son côté jeunes adultes, secrets inavouables et intrigue qui claque, et que vous avez bingé Pretty Little Liars sans honte (team Spencer forever), alors cette nouvelle série va clairement cocher toutes vos cases.

Ambiance riche, mais toxique à souhait, des ados qui jouent à se brûler les ailes, une romance d’été qui fait battre le cœur… et une énigme qui plane au-dessus d’eux tous.

Les huit épisodes sont pensés comme un véritable puzzle émotionnel. Chaque détail compte, chaque regard cache quelque chose. Oui, on est pile dans le genre de série où tu ne peux pas lâcher l’écran entre deux textos.