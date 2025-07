Où regarder gratuitement en streaming la saison 4 de The Bear ?

Les fourneaux rouvrent bientôt ! The Bear, la série qui a mis tout le monde en PLS (oui oui, même tes potes qui regardent que du télécrochet), revient pour une quatrième saison pleine de tensions, de talent et de recettes étoilées. Rendez-vous le 26 juin sur Disney+ pour découvrir la suite !

Carmy et sa team face à la tempête

Alors qu’on les avait laissés à deux doigts du burnout (bonjour les nerfs en pelote en mode Hell’s Kitchen saison finale), Carmy, Sydney et Richie reprennent du service dans leur resto qui sent la gastronomie et les soucis. L’enjeu ? Faire survivre leur restaurant quand les dettes, les conflits et les casseroles s’accumulent façon avalanche.

Carmy, toujours incarné par l’intense Jeremy Allen White, continue de viser l’excellence… mais à quel prix ? De plus en plus vulnérable et isolé, il va devoir faire face aux pressions financières et émotionnelles, tout en gardant sa brigade soudée.

De son côté, Sydney, toujours aussi brillante, voit ses ambitions remises en question. Quant à Richie, entre coups de gueule et moments de grâce, il va encore te faire vibrer comme un épisode de Koh Lanta où personne ne veut lâcher l’épreuve d’immunité.

Une série qui enchaîne les récompenses

C’est bien simple, The Bear rafle tout. Des Emmy Awards aux Golden Globes, la série ne laisse aucune statuette tranquille. En même temps, entre la tension palpable, les dialogues millimétrés et les performances d’acteurs complètement ouf, ça ne pouvait que cartonner. Tu te souviens du moment quasi poétique entre Carmy et Sydney dans la saison 2 ? (Oui, la scène où t’as discrètement reniflé dans ton plaid… nous aussi.)

Avec Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach qui crèvent l’écran, le casting fonctionne à merveille, un peu comme le duo Léa et les spoilers croustillants. Et si t’as loupé les premières saisons, pas de panique : elles sont dispo sur Disney+. Parfait pour un binge dans les règles de l’art (avec une pizza devant, c’est encore mieux).

Où et comment regarder The Bear ?

Côté diff’, c’est tout simple. The Bear est dispo en exclu sur Disney+, la plateforme qui te balance aussi bien du Marvel que du drama bien cuit. Selon ton budget (et si t’as envie ou pas de mater des pubs entre deux plats), voilà les options :

Standard avec pubs : 5,99€/mois, qualité Full HD, 2 écrans.

: 5,99€/mois, qualité Full HD, 2 écrans. Standard sans pubs : 9,99€/mois ou 99,90€/an, Full HD, 2 écrans.

: 9,99€/mois ou 99,90€/an, Full HD, 2 écrans. Premium : 13,99€/mois ou 139,90€/an, 4K Ultra HD, 4 écrans.

Bon à savoir si tu veux convertir tes potes cinéphiles en fans de gastronomie fictionnelle sauce drama.

Alors, prêts à remettre le tablier pour une saison 4 qui s’annonce salée, sucrée et sacrément épicée ?