Top Chef : pourquoi Quentin n’a pas décroché l’étoile Michelin malgré sa victoire

Coup dur pour Quentin Mauro, grand gagnant de Top Chef saison 16 : malgré sa victoire, son projet de restaurant étoilé a pris un sérieux coup dans les dents. À peine remis de l’effervescence de la finale, il a dû encaisser une déception de taille. Explications.

Quentin, jeune prodige du palais

Il n’a que 24 ans et pourtant, il a déjà prouvé qu’il avait tout d’un grand. Originaire de Lyon et membre de la brigade de Glenn Viel, Quentin a bluffé les papilles d’un jury ultra-pointu composé de 30 chefs étoilés. Rien que ça.

Face à Charlie, candidat de la team Paul Pairet venu de Caen, il a remporté la grande finale de Top Chef diffusée le 2 juillet sur M6, avec 52,65 % des votes. Pas mal, non ?

Et comme si la victoire ne suffisait pas, le jeune chef ne s’est pas reposé une minute. Dès le lendemain, il a ouvert son restaurant éphémère sur les bords de Seine à Asnières. Une carrière qui semblait lancée à la vitesse grand V, un peu comme Pierre dans la Star Academy qui, sitôt finaliste, enchaînait déjà les plateaux radio. Mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu…

Une étoile qui reste hors de portée

Dans cette saison pleine de rebondissements (et de plats renversants), il avait pourtant été question d’une belle récompense en plus du chèque de 52 650 euros (plus 10 000 euros raflés lors d’une épreuve précédente) : la possibilité pour le vainqueur de décrocher une étoile Michelin. Il faut dire que l’enjeu était énorme, et l’espoir palpable.

Mais non. Malgré son talent indiscutable, Quentin n’a pas reçu la précieuse distinction. C’est Gwendal Poullennec, directeur du Guide Michelin himself, qui a mis fin à ce suspense lors d’une conférence.

Il a reconnu les points forts du jeune chef : maîtrise, créativité, sensibilité… mais a pointé du doigt un manque de constance. Bref, comme dans Les Cinquante quand une alliance s’effondre à la dernière minute, le rêve s’est évaporé.

Une claque, mais pas la fin de l’aventure

Si l’absence d’étoile a pu faire l’effet d’un coup de massue, pas question pour Quentin de baisser les bras. Le patron du Guide Michelin l’a clairement encouragé à continuer sur sa belle lancée. Le message est clair : il est sur la bonne voie, même s’il faudra encore bosser dur (et peut-être attendre une prochaine inspection surprise ?)

Alors oui, ça clashe sévère entre les attentes et la réalité, mais on le sait toutes et tous : dans l’univers impitoyable de la gastronomie comme dans celui de la téléréalité, rien n’est jamais gagné d’avance. Quentin le sait, et il est bien parti pour prouver qu’il a l’étoffe d’un futur grand. En attendant, son resto éphémère, lui, fait déjà saliver tout Asnières.