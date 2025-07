Flop total pour le parfum Trump : pourquoi il est jugé trop cher et mal conçu

Donald Trump a encore frappé… à travers un nuage de parfum cette fois. L’ancien président des États-Unis vient de sortir une nouvelle gamme baptisée « Victory 45-47 », et disons que ça ne sent pas franchement la réussite. Entre prix délirant, flacon kitchissime et critiques en pagaille, ce lancement tourne à la mauvaise blague.

Un parfum à (très) haut risque

Dévoilé le 30 juin, ce parfum censé raconter la victoire, la force et le succès est vendu en exclu sur le site Trump Fragrances. Et accrochez-vous bien : comptez 249 dollars le flacon, soit environ 211 euros pour sentir, apparemment, la cardamome et le géranium.

C’est 50 dollars plus cher que les parfums précédents lancés par le milliardaire en 2024. Côté design, Trump n’a pas fait dans la discrétion : un flacon surmonté d’un petit bonhomme doré, torse bombé façon figurine de catch… ambiance.

La version féminine vise la beauté et la détermination, tandis que le parfum pour homme est censé évoquer la force, la confiance et… encore de la détermination. Bref, du Trump tout craché.

Ce lancement parfumé intervient pile un an après le flop de « Fight Fight Fight », première tentative olfactive pas franchement mémorable. Et alors que le Sénat débat actuellement du Medicaid, chez Fox News, la chroniqueuse Jessica Tarlov a clairement souligné l’inélégance du timing. Oups.

Quand le business de Trump monte au nez

Ce parfum n’est pas un ovni dans la galaxie commerciale de Donald Trump. L’homme multiplie les projets :

baskets

montres

téléphones

guitares

bibles

cryptomonnaie

histoire de compléter le bingo merchandising. Selon le Bureau de l’éthique gouvernementale, il aurait déjà encaissé plus de 57 millions de dollars grâce à World Liberty Financial, ajouté à ça 3 millions grâce à son livre Save America, et 50 millions grâce à son domaine Mar-a-Lago. Rien que ça.

Mais avec ce parfum, Trump pourrait bien avoir été trop loin dans le bling pour certains. Sur Fragrantica, des critiques jugent la fragrance imbuvable, d’autres la comparent à un désodorisant de supermarché. Le journaliste Aaron Rupar a qualifié l’opération de « nouvelle frontière de l’escroquerie », ambiance. Et un influenceur enfonce le clou : « On dirait un parfum dégoûtant qu’on trouverait chez Ross pour 26 dollars », alors qu’il en coûte 249. Aïe.

Entre le prix lunaire, le flacon bling qui pique les yeux et les descriptions qui font plus penser à une campagne présidentielle qu’à une note de fond musquée, ce parfum Trump fait plus rire qu’envie. En vrai, même Vivian dans Les Cinquante aurait sûrement dit non. Et ça, c’est dire.