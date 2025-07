Doute sur son avenir ? Comment Pogba relance sa carrière en Ligue 1 avec Monaco

Après deux ans d’absence et un paquet de galères, Paul Pogba est enfin de retour sur les terrains. Et pas n’importe où : en Ligue 1, avec l’AS Monaco. À 32 ans, le champion du monde 2018 veut relancer sa carrière dans un cadre plus chill qu’à la Juve ou Manchester United. Et il vise toujours un come-back chez les Bleus…

Monaco, le bon plan pour un retour en toute sérénité

C’est la première fois que Paul Pogba va jouer en Ligue 1. Oui, oui, tu as bien lu. Le joueur formé au Havre a décidé de tenter l’aventure dans le championnat français, et c’est l’AS Monaco qui l’accueille. Connu pour son ambiance plus feutrée (et ses tribunes souvent pas blindées), le club lui offre un environnement bien plus calme que ses précédents clubs.

Mais attention, ce n’est pas pour autant un choix low vibes. Monaco s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ce qui veut dire que Pogba pourra retrouver le très haut niveau dès la saison prochaine. C’est un terrain parfait pour se remettre en forme, montrer qu’il peut encore faire la diff, et peut-être se refaire une place en équipe de France avant la Coupe du monde 2026.

Objectif Mondial 2026 : Pogba n’a pas dit son dernier mot

On pensait que ses problèmes physiques (et une petite suspension bien galère) allaient signer la fin de sa carrière internationale, mais Pogba a encore de l’ambition à revendre. Ce retour au premier plan est clairement pensé pour taper dans l’œil de Didier Deschamps. Et vu le niveau actuel des Bleus au milieu de terrain, un Paul Pogba à 100 % pourrait clairement faire la différence.

Il n’a peut-être plus l’explosivité de ses 20 ans, mais sa vista, son expérience et ses grosses frappes du droit sont toujours là. Et avouons-le, un Pogba en confiance, c’est un Pogba qui peut retourner un match en une passe lumineuse.

Quand Pogba clashe (gentiment) les Argentins

Toujours aussi cash, Paul n’a pas pu s’empêcher de donner son avis sur l’ambiance sur le terrain quand il croise certains joueurs argentins. Dans une interview récente, il a avoué que certains d’entre eux, comme Leandro Paredes et Rodrigo De Paul, l’agacent sérieusement quand il joue contre eux. Il les trouve « insupportables », et franchement, vu leur réputation de chambreurs, on n’est pas si surpris.

Mais plot twist : il a ensuite revu Rodrigo De Paul dans un contexte bien plus cool, genre anniversaire entre potes, et là il a découvert un mec totalement différent. Hyper sympa, rien à voir avec le pitbull des terrains. Comme quoi, certains mettent vraiment un « mode compétiteur » dès qu’ils enfilent un maillot.

La sélection argentine, depuis son sacre au Mondial 2022, a une réputation bien installée : ça joue dur, ça met de l’impact, et ça dépasse parfois les limites. Pogba a clairement ressenti cette agressivité sur le terrain. Il le dit lui-même : ce contraste entre le trash talk et les coups de coude pendant les matches, et les grandes accolades dans la vraie vie, ça le déstabilise un peu.

Mais bon, si ça permet à l’équipe de gagner des titres, difficile de leur en vouloir. Et Pogba, qui a été au sommet, le sait mieux que personne : parfois, pour briller dans le foot, il faut savoir jouer des coudes (au propre comme au figuré).

Un nouveau départ pour une nouvelle hype ?

Alors oui, Pogba version 2024 n’est plus le crack qui enchaînait les roulettes à la Juve ou les transversales téléguidées en équipe de France. Mais il a encore la classe et le QI football pour faire parler de lui. Et dans un championnat où la hype peut vite revenir (flashback sur Laurent Blanc en short sur le banc du PSG, ok ?), ça peut matcher fort.

L’AS Monaco, avec son style de jeu plutôt propre, pourrait lui offrir un super espace pour retrouver son groove. Et qui sait, s’il enchaîne les bons matchs, on reverra peut-être le duo Pogba-Griezmann sur une feuille de match. Franchement, on serait pas contre.