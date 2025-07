Squid Game US trop éloigné du message original ? Voici les jeux clés et pourquoi ils choquent

Squid Game : The Challenge cartonne sur Netflix, mais pas sans faire grincer des dents. Adapté de la série sud-coréenne ultra populaire, cette version made in USA mise tout sur les épreuves choc et l’argent spectaculaire, en zappant (un peu trop ?) le message de base. On t’explique pourquoi ce jeu fascine autant… et dérange tout autant.

La dystopie devient téléréalité XXL

Quand Netflix a lancé Squid Game en 2021, c’était la claque. Une série coréenne glaçante qui plongeait les joueurs dans une série d’épreuves mortelles pour une poignée de billets (enfin, beaucoup de billets), le tout en dénonçant les dérives du capitalisme et les inégalités sociales.

Trois ans plus tard, la plateforme revient avec une version téléréalité carrément musclée : 456 joueurs, 4,56 millions de dollars, une compétition à élimination qui fait transpirer rien qu’à regarder.

Sauf que là, plus d’allégorie sociale, c’est 100 % jeu flippant et mise en scène spectaculaire. On passe du drame poignant à la compétition bling-bling, et ça clashe sévère sur les réseaux. Certains internautes dénoncent l’ironie d’un show qui transforme une critique de la société de consommation en produit de pure consommation. Un vrai retournement de veste, façon “toutouyoutou” sur fond de chèque XXL.

Un carton planétaire malgré la polémique

Malgré ou à cause de ces critiques, Squid Game : The Challenge a trouvé son public. Dès sa sortie, l’émission s’est hissée dans le Top 10 mondial de Netflix, semaine après semaine. Comme pour Les Cinquante ou Secret Story qui reviennent en force, le public est friand d’adrénaline, de stratégie et de rebondissements entre joueurs. Mais cette fois-ci, le décor s’inspire directement de l’univers malsain et dérangeant de la série d’origine. Résultat ? Un public partagé entre excitation et malaise.

Et alors que la saison 2 de la série coréenne pointe déjà le bout de son nez, prévue pour le 26 décembre, les fans se remettent à binge-watcher la première pour repérer les clins d’œil ou les indices que l’émission pourrait avoir glissés. Ambiance concours de l’observateur le plus aiguisé. Toi aussi tu checkes les théories TikTok en scred ?

Les jeux : suspense, stratégie et courses-poursuites flippantes

Côté épreuves, pas de sang ici… mais presque. Squid Game : The Challenge va piocher dans les jeux cultes de la série, tout en y ajoutant des épreuves inédites bien tordues pour mettre les nerfs des candidats à rude épreuve.

Parmi les défis les plus emblématiques pressentis :

« Un, deux, trois, Soleil » : évidemment. Comment ne pas ouvrir l’émission avec LE jeu iconique, orchestré par une poupée flippante grandeur nature ? Cauchemar revisité, mais sans le final sanglant (rassure-toi).

: évidemment. Comment ne pas ouvrir l’émission avec LE jeu iconique, orchestré par une grandeur nature ? Cauchemar revisité, mais sans le (rassure-toi). Capture du drapeau : une mécanique de jeu collectif , qui favorise les alliances … ou les trahisons . Parfait pour voir qui joue solo et qui joue stratégie .

: une , qui favorise les … ou les . Parfait pour voir qui et qui . Chat et souris version labyrinthe : imagine courir pour ta « survivance » dans des couloirs sans fin, avec des murs qui se referment. Ouais, ça te donne déjà des sueurs.

Mais ce n’est pas tout. De nouveaux jeux un peu zinzins sont aussi attendus :

Les “4 carrés” : un mix de balle rebondissante et de stratégie d’éviction . Imagine du dodgeball, mais en mode Hunger Games .

: un mix de et de . Imagine du dodgeball, mais en mode . Les “monkey bars” : agrès instables à franchir à la force des bras. L’occasion de matter qui a fait de la salle ou qui s’est chauffé sur Koh Lanta … et qui n’ira pas loin.

: agrès instables à franchir à la force des bras. L’occasion de ou qui s’est … et qui n’ira pas loin. Chaises musicales version Squid Game : en finale, ça deviendrait l’épreuve culte, absurde et cruelle à souhait. Tu veux la couronne ? Va choper ta chaise. Dernier assis, dernier en vie (enfin, façon de parler).

Jeu ou survie ? La frontière devient floue

Plus les épisodes avancent, plus la frontière entre divertissement et tension psychologique devient mince. Certes, personne ne meurt (évidemment), mais l’ambiance est clairement oppressante. Caméras qui te suivent partout, joueurs éliminés sans pitié, alliances qui explosent… On n’est pas loin d’un mélange entre Love Island et Hunger Games.

Alors, oui, Squid Game : The Challenge est captivant, visuellement dingue et rempli de suspense limite addictif. Mais en transformant une satire sur l’horreur du capitalisme en jackpot grandeur nature, ça soulève des vraies questions. Tu mates pour le fun ou tu te demandes si t’avais le mental pour aller au bout ?

Avoue, t’y as déjà pensé.